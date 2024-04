Leistungsträger Toprak: Sein Wunsch ist BMW Befehl

So sieht die neue Sitzeinheit an Topraks BMW aus

Toprak Razgatlioglu übertrifft mit der BMW M1000RR in der Superbike-WM 2024 sämtliche Erwartungen, entsprechend empfänglich ist der deutsche Hersteller für Wünsche und Anregungen des Türken.

In einer idealen Welt sollte Toprak Razgatlioglu in seinem ersten Jahr mit BMW regelmäßig aufs Podium fahren und ab Saisonmitte für den ersten Sieg sorgen. Im zweiten Vertragsjahr 2025 sollte der Titel angepeilt werden. Angesichts der BMW-Leistungen seit der werksseitigen Rückkehr 2019, waren das bereits ambitionierte Ziele.

Der 27-Jährige übertrifft sämtliche Erwartungen und brauste bereits beim ersten Meeting in Australien als Dritter im Superpole-Race aufs Podium. In Barcelona eroberte Razgatlioglu in sensationeller Manier zwei Siege und gewann für BMW zum ersten Mal seit 2013 (Chaz Davies auf dem Nürburgring) ein Hauptrennen.

In Assen schaffte der deutsche Hersteller vor diesem Wochenende nie einen Podestplatz, Toprak wurde im ersten Lauf trotz widriger Bedingungen Zweiter. Ohne den Abbruch (Öl auf der Strecke) hätte er das Rennen womöglich gewonnen.

Kein Wunder, liest BMW seiner neuen Galionsfigur jeden Wunsch von den Augen ab. Für Assen bekam er ein neues Sitzpolster für seine M1000RR, um seine Bewegungsabläufe in der Bremsphase und Beschleunigung zu verbessern.

«Ich mag den neuen Sitz, BMW hat ihn mir unglaublich schnell gebaut, vielen Dank dafür», lobte Toprak seine Mannschaft. «Das vorherige Sitzpolster war etwas dünner. Es war vorne tiefer und stieg nach hinten an, das mochte ich nicht, weil ich beim Bremsen zu hoch saß. Jetzt ist das Sitzpolster eben, so passte aber meine Sitzposition auf der Geraden nicht mehr. Also baute mir BMW für das Ende der Sitzbank eine Erhöhung, auf die ich mich setzen kann. Jetzt ist es perfekt. Schaut euch die Bilder an, man erkennt leicht, was sie gebaut haben.»

BMW-Teamchef Shaun Muir hat am Freitag in Assen im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com erzählt, dass er für 2025 gerne den Vertrag mit Michael van der Mark verlängern möchte, Toprak ist bereits gesetzt.

«Mein Traum ist, dieses Jahr die Weltmeisterschaft zu gewinnen», hielt Razgatlioglu in den Niederlanden fest. «Vor der Saison konnte ich das nicht sagen, aber jetzt erscheint das möglich. Mit Michael als Teamkollege bin ich glücklich, die Atmosphäre in der Box ist sehr gut und wir arbeiten gut zusammen. Sollte mich BMW fragen (wen er als nächstjährigen Teamkollegen haben möchte – der Autor), werde ich Michael sagen. Er ist ein guter, respektvoller Typ, wir arbeiten am Rennwochenende und auch in der Superpole zusammen.»