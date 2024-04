Nicolò Bulega (Ducati) brauste ohne Plan aufs Podium

Die WM-Führung musste Nicolò Bulega beim Superbike-Meeting in Assen zwar an seinen Ducati-Teamkollegen Alvaro Bautista abgeben, angesichts der Bedingungen betrieb der Rookie aber eine erstaunliche Schadensbegrenzung.

Nicolò Bulega ist die positive Überraschung der Superbike-WM 2024. Der Italiener kam mit einem Sieg und vier Podestplätzen als WM-Leader nach Assen. Das Meeting in den Niederlanden galt aber als echte Prüfung für den Supersport-Weltmeister, denn es war erste Rennwochenende ohne einen vorgelagerten Test. Erschwerend kamen die widrigen Verhältnisse mit den sich ständig ändernden Bedingungen hinzu.

Mit Startplatz 2 in der Superpole bewies der Ducati-Werkspilot, dass mit ihm zu rechnen sein würde. Doch im ersten Lauf erreichte der 24-Jährige als Elfter erstmals kein einstelliges Ergebnis, dafür brauste Bulega im trockenen Superpole-Race auf Platz 2. Den Sieg verlor er erst in der vorletzten Runde an seinen Teamkollegen Alvaro Bautista.

«Dass ich von Álvaro überholt wurde, überraschte mich nicht. Er ist zweifache Weltmeister und jeder weiß, wie schnell er ist», erklärte Bulega in kleiner Journalistenrunde. «Ich hatte allerdings nicht erwartet, überhaupt so lange das Rennen anzuführen. Es war die erste komplett trockene Session an diesem Wochenende und ich war zum ersten Mal mit diesem Bike auf dieser Strecke. Ich hatte mir keinen Plan zurechtgelegt und habe einfach Gas gegeben. Leider wurde ich dann noch von Álvaro geschnappt, ein zweiter Platz ist aber kein schlechtes Ergebnis. Aber jedes Podium ist für mich eine Überraschung. Wenn man als Rookie an eine neue Rennstrecke kommt, ohne zuvor getestet zu haben und dann bei einem Wetter, das sich alle 15 Minuten ändert, ist das schwierig.»

Im zweiten Lauf konnte sich Bulega nur kurz in der Spitzengruppe halten. Auf Platz 8 im Ziel büßte der Ducati-Pilot dennoch nur 6 sec auf den Sieger ein.

«Im zweiten Lauf haben wir dann eine Änderung am Set-up ausprobiert, was mir aber nicht sonderlich gut gefiel», erklärte Bulega. «Auf der Bremse funktionierte es relativ gut, beim Einlenken verpasste ich aber mehrmals die Linie. Für meinen Fahrstil passte das einfach nicht. Wir haben daraus gelernt und werden es beim nächsten Mal besser machen. Mit dem einsetzenden Regen hatte ich kein Problem. Wir hatten ja am Samstag schon die Erfahrung machen müssen. Mir fehlte einfach ab der ersten Runde das gute Gefühl. Ich nehme das Positive mit. Auf den ersten Blick war es nicht das beste Wochenende von mir, aber im vergangenen Monat hatte ich eine Operation am Arm und die Rennstrecke ist körperlich anstrengend.»

In der Gesamtwertung fiel Bulega mit 109 Punkten hinter Bautista und BMW-Star Toprak Razgatlioglu auf Rang 3 zurück.