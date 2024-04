Yamaha-Retter: Remy Gardner erstmals auf dem Podium

Nach zweieinhalb Jahren konnte GRT-Yamaha-Pilot Remy Gardner wieder in einer Weltmeisterschaft aufs Podium fahren. Der Superbike-WM-Pilot ist froh, diese Durststrecke in Assen beendet zu haben.

Remy Gardner erlebte beim dritten Saisonevent in Assen sein bisher bestes Wochenende in der Superbike-WM. Im zweiten Hauptrennen am Sonntag sicherte er sich den lang ersehnten Podestplatz in dieser Serie. Nur Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) und Alvaro Bautista (Ducati) waren schneller.

Bereits im Sprintrennen am Sonntagvormittag kam Gardner nahe an die Top-3 heran, verlor den Podestplatz aber in der letzten Schikane an Alex Lowes (Kawasaki). «Ich dachte nur: ‚Was bin ich für ein Idiot?‘ Ich hätte nur die Tür zu machen müssen», ärgerte er sich über den vermeidbaren Überholvorgang.

Das zweite Rennen endete nach 21 Runden mit Gardner auf dem Podium, was eine Abstinenz von 896 Tagen beendete. Damals gewann er den Moto2-Grand-Prix von Portimao für das Team Red Bull KTM Ajo. «Es war eine über 2-jährige Pause für mich. Das waren keine einfachen Jahre, speziell meine Zeit in der MotoGP.»

Ohne Platz 3 von Gardner wäre Yamaha in Assen leer ausgegangen. Er lobte die Unterstützung durch das Giansanti Racing Team und fühlte sich auf dem Bike wohl. Remy fuhr den Großteil des Rennens in der Spitzengruppe rund um Bautista und Razgatlioglu und ließ sich auch vom einsetzenden Regen nicht stören. Mit dem Überqueren der Ziellinie fiel eine große Last von seinen Schultern.

Der Australier hatte früher mit einem Top-3-Ergebnis in der Superbike-WM gerechnet: «Ich fuhr in der MotoGP und habe die Moto2-WM gewonnen. Die SBK hat ein anderes Konzept und ein anderes Bike, aber ich wusste, dass ich es kann. Ich hatte am meisten Probleme damit zu verstehen, wie die Reifen funktionieren. Dieses Jahr habe ich mehr Erfahrung und kenne die Abläufe besser.»

Assen war das bisher beste Wochenende für den 26-Jährigen seit seinem Wechsel in die seriennahe Weltmeisterschaft, seine Markenkollegen hatte Gardner fest im Griff. Auch Rekordchampion Jonathan Rea, der in Lauf 2 in Kurve 1 von Alex Lowes abgeräumt wurde. «Rea ist ein großartiger Fahrer. Seine Schwierigkeiten sind aber nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass er sehr lange mit dem gleichen Bike unterwegs war und auf einem für ihn neuen Fabrikat sitzt», meinte Remy im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Er braucht mehr Zeit.»

Insgesamt sammelte Gardner in Assen 35 Punkte, womit er jetzt bei insgesamt 54 steht und sich auf Position 8 der Gesamtwertung nach vorne schob. Auf den besten Yamaha-Fahrer Andrea Locatelli (5.) verliert er nur acht Zähler.