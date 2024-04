Razgatlioglu (1.): Fans brachten ihn fast zum Weinen

Im Sprintrace der Superbike-WM in Assen war Toprak Razgatlioglu mit null Grip am Hinterrad untergegangen. Im zweiten Hauptrennen brillierte der Türke und eroberte für BMW den ersten Sieg auf dem TT Circuit.

Nach Platz 2 im ersten Hauptrennen am Samstag wurde Toprak Razgatlioglu im Sprint am Sonntagvormittag bis auf Platz 9 durchgereicht. «Wir hatten uns für den gleichen Hinterreifen wie die anderen entschieden, aber bereits nach drei Runden baute er ab und das Motorrad war nicht einfach zu fahren», fasste der 27-Jährige die Misere zusammen. «Das war ein Fehler, Fehler passieren.»

Dafür sahen wir Toprak im zweiten Hauptrennen einmal mehr in brillanter Form. Während der 21 Runden regnete es zwischenzeitlich, die Fahrer blieben aber alle auf Slicks und fuhren durch. Das Feld rückte dadurch zusammen, im letzten Renndrittel entzerrte es sich aber wieder. Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) konnte am Türken bis zum Schluss dranbleiben und kam mit 0,625 sec Abstand als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde mit einer guten Sekunde Rückstand Remy Gardner (GRT Yamaha).

Vor diesem Wochenende hatte BMW in Assen noch nie einen Podestplatz erreicht, am Sonntag bescherte Toprak dem deutschen Hersteller sogar einen Sieg. Seine Fanschar auf dem TT Circuit war unüberseh- und hörbar, hinter der Box wartete vor und nach jedem Rennen eine große Menschentraube auf den Superbike-Star.

«Ich habe fast geweint», erzählte Razgatlioglu, auf die Fanchöre angesprochen. «Viele Leute waren hier, um mich zu unterstützen, nicht nur Türken. Fans aus ganz Europa waren da, viele aus Deutschland – das gab mir Kraft. Ich wollte ihnen einen Sieg zum Geschenk machen, dafür habe ich gekämpft. Dann schrien alle ‘Toprak, Toprak‘ – ich bin sehr glücklich. Die vielen Fans sind gut für die Dorna und die Superbike-WM, alle genießen es sehr.»

Am Montag ist Toprak in München im Windkanal, am Abend hat er ein Essen mit dem neuen Geschäftsführer Markus Flasch. «Jetzt ist die Motivation sehr hoch», grinste der 42-fache Laufsieger, «das müssen wir mitnehmen.»

In der Weltmeisterschaft liegt Razgatlioglu jetzt mit 117 Punkten auf Platz 2, sechs Zähler hinter Bautista. «Ich denke nicht an den Titel, sondern gehe es Rennen für Rennen an», wiederholte er seine jahrelang bewährte Taktik.