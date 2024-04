Sam Lowes (Ducati): «Selbstvertrauen war erschüttert»

Beim Meeting in Assen zeigte Superbike-Rookie Sam Lowes insgesamt einen Aufwärtstrend. Der Marc VDS Ducati-Pilot weiß, woran er arbeiten muss, um regelmäßig an der Spitze mitfahren zu können.

Assen war ein denkwürdiges, aber auch ein merkwürdiges Superbike-Meeting. Bei kühler Witterung und auf nasser Piste gewann sensationell Petrucci-Ersatz Nicholas Spinelli den ersten Lauf. Der Italiener hatte die Ducati V4R zuvor noch nie gefahren und kannte auch die Intermediate-Reifen nicht, die ihm zum Sieg verhalfen.

Auch Sam Lowes hoffte, von den Bedingungen zu profitieren. Aber der mit Slicks bereifte Ducati-Pilot entschied sich nach der ersten Runde zum Reifenwechsel, was durch den Zeitverlust in der Box ein kapitaler Fehler war – nur Platz 19!

«Es tut mir leid für das Team, weil wir mit den Reifen wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen hatten, aber die Wahl war eine Lotterie. In der ersten Runde war der erste Sektor ziemlich nass und ich sah den Regen kommen. Dann verlor ich in Kurve 7 das Heck, was mein Selbstvertrauen erschütterte, und ich kam zum Reifenwechsel herein», erzählte der Engländer. «Da es die erste Runde war, war das Timing schwierig, und dann hatten wir leider den falschen Reifen. Das war für alle frustrierend. Ich hatte nicht das, was ich brauchte, um in den ersten Runden mitzuhalten. Es war eine sehr komplizierte Situation unter schwierigen Bedingungen.»

Lowes weiß: «Es war mein Fehler, so früh an die Box zu kommen. Es war einer dieser Momente, die großartig hätten enden können.»

Die Bedingungen im Superpole-Race und im zweiten Lauf waren für einen Rookie besser beherrschbar. Es gab nur wenige feuchte Stellen und die Entscheidung für profillose Reifen die einzig richtige. Als Sechster fuhr der Marc VDS-Pilot am Nachmittag sein bisher bestes Ergebnis in der Superbike-WM ein. Die zunehmende Erfahrung mit den Pirelli-Reifen macht sich bemerkbar.

«Ich war der einzige Fahrer, der mit dem neuen SCX-Hinterreifen unterwegs war, und ich denke, es war die richtige Entscheidung», war Lowes überzeugt. «Ich bin zufrieden, wie ich mir das Rennen eingeteilt habe. Am Anfang habe ich mir Zeit gelassen und meine Pace so gewählt, dass ich am Ende schnell und konkurrenzfähig sein konnte. In Barcelona war ich zu Beginn sehr schnell, verlor aber zum Ende hin an Tempo und fiel zurück. Im zweiten Rennen in Assen hatte ich eine viel bessere Pace. Das zeigt, dass wir alle aus Erfahrung lernen.»

Lowes weiter: «Das Wochenende war nicht einfach, weil die Zeit auf trockener Strecke so begrenzt war – aber es war eine weitere wichtige Erfahrung für mich und das Team. Wir können viel Positives mitnehmen, und meine erste Top-6-Platzierung zeigt, dass wir die gewünschten Fortschritte machen. Ich habe mich als Vierter qualifiziert, fühlte mich im Nassen stark und war im Trockenen konkurrenzfähig. Ich brauche nur etwas mehr Selbstvertrauen und ein besseres Verständnis für die Reifen. Jetzt haben wir eine längere Pause bis zur nächsten Runde in Misano, aber wir werden weiter testen und ich werde versuchen, mein Gefühl für das Motorrad zu verbessern.»