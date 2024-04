Danilo Petrucci: Erster Auftritt nach Horrorsturz

Der Trainingssturz von Danilo Petrucci hatte schwerwiegende Folgen. Nun trat der Ducati-Pilot erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf und rührte mit Superbike-Kollegen die Werbetrommel für das Meeting in Misano.

Am vergangenen Wochenende fand auf dem Misano World Circuit das EICMA Riding Fest statt, bei dem Kunden die im Vorjahr auf der gleichnamigen Motorradmesse präsentierten neuen Modelle auszuprobieren. Natürlich war es auch für die Superbike-WM eine hervorragende Gelegenheit, auf das Meeting vom 14. bis 16. Juni aufmerksam zu machen.

Auf der Bühne wurden die Motorräder von Nicolò Bulega (Aruba.it Ducati) und Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) präsentiert, die auch persönlich anwesend waren.

Mit besonders viel Applaus wurde aber Danilo Petrucci (Barni Ducati) von den vielen Besuchern begrüßt. Es war der erste öffentliche Auftritt des Italieners seit seinem schlimmen Motocross-Sturz am 11. April auf der Piste in Cingoli. Petrucci hatte sich bei dem Unfall das Schlüsselbein und Schulterblatt rechts gebrochen, dazu brach der Kiefer zweifach und ein paar Zähne gingen verloren.

Bei seinem Besuch auf dem EICMA Riding Fest trug der 33-Jährige den rechten Arm in einer Schlinge, was ihn jedoch nicht daran hinderte, zahlreiche Autogrammwünsche zu erfüllen. Markant verändert ist seine linke Mundpartie. Petrucci erneuerte seine Ambitionen, bereits an den Superbike-Tests Ende Mai teilnehmen zu wollen.