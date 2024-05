Für Kinder: Andrea Iannone spendet seinen Gobert-Helm 13.05.2024 - 08:11 Von Kay Hettich

© UNICEF Italia Der Helm von Andrea Iannone wird versteigert

In einer Auktion wendet sich UNICEF Italia an besonders gut betuchte Sammler von MotoGP- und SBK-Unikaten. Ein Helm von Go Eleven Ducati-Pilot Andrea Iannone wird versteigert.