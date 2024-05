SBK-Test Cremona: Die größte Sorge gilt dem Wetter

In den vergangenen Tagen hat es in Cremona viel geregnet

Stimmt die Wettervorhersage, bleibt es bei den Superbike-WM-Tests am Donnerstag und Freitag auf dem neuen Cremona Circuit in Norditalien nicht trocken. In den vergangenen Tagen hat es teilweise geschüttet.

Überschwemmte Felder und Flüsse mit Hochwasser künden davon, wie viel es in Cremona und Umgebung in den vergangenen Tagen geregnet hat.



Am Mittwoch nicht anders: Am späteren Nachmittag zog ein Gewitter auf und die Wolken ließen erneut fallen. Auch in der Nacht auf Donnerstag regnete es zeitweise, am Donnerstagmorgen scheint die Sonne.

Die Strecke ist am Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Aktuell gibt es noch feuchte Flecken, diese sollten aber bald verschwinden.



Laut Wettervorhersage könnte es am Nachmittag erneut gewittern, diese Ereignisse sollen in der Region aber lokal und nicht großflächig auftreten.



Einige Teams haben bereits angekündigt, dass ihre Fahrer – wetterunabhängig – nicht die vollen zwei Tages testen werden, weil sie auf die Einhaltung der maximal erlaubten Testtage achten müssen.

Teilnehmer Cremona-Test (23./24. Mai):



Superbike-WM:

Sam Lowes (GB), Ducati

Andrea Iannone (I), Ducati

Alvaro Bautista (E), Ducati

Michael Rinaldi (I), Ducati

Nicolo Bulega (I), Ducati

Scott Redding (GB), BMW

Garrett Gerloff (USA), BMW

Tarran Mackenzie (GB), Honda

Adam Norrodin (MAL), Honda

Iker Lecuona (E), Honda

Xavier Vierge (E), Honda

Andrea Locatelli (I), Yamaha

Jonathan Rea (GB), Yamaha

Dominique Aegerter (CH), Yamaha

Remy Gardner (AUS), Yamaha



Supersport-WM:

Kaito Toba (J), Honda

Khairul Idham Pawi (MAL), Honda

Adrian Huertas (E), Ducati

Raffaele De Rosa (I), QJ Motor

Can Öncü (TR), Kawasaki



British Superbike:

Tommy Bridewell (GB), Honda

Andrew Irwin (GB), Honda