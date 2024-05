Philipp Öttl nach Sturz: «Mir blutet das Herz»

Philipp Öttl in Misano

20 Minuten vor der Mittagspause hatte Philipp Öttl bei den Superbike-WM-Tests auf dem Misano World Circuit am Donnerstag einen heftigen Abflug. «Mir geht es gut, aber das Motorrad…», ärgerte sich der Bayer.

Um 12:42 Uhr wurde die erste Session der zweitägigen Superbike-Tests in Misano nach einem Sturz von Philipp Öttl unterbrochen, um die zerstörte Yamaha zu borgen. «Es passierte zwischen Kurve 12 und 13, ich war ganz schön flott», erzählte der Bayer, als ihn SPEEDWEEK.com in seiner Box aufsuchte. «Wir haben ein paar Sachen mit der Gabel probiert, um ein besseres Gefühl für den Vorderreifen zu bekommen. Dann habe ich etwas zu viel gepusht und mir ist das Vorderrad weggerutscht. So etwas passiert halt – manchmal ist das Ergebnis etwas dramatisch.»

Während der Bayer mit Prellungen und dem Schreck davonkam, hat seine Crew viel Arbeit, um die R1 wieder fahrtüchtig zu machen. Bedauerlich für Philipp: GMT94 hat nur ein Motorrad dabei, dieses muss nun repariert werden. «Normal leisten die Jungs sehr gute Arbeit», streute Öttl seinen Mechanikern Rosen. «In Australien hatten wir an einem Testtag ein Motorproblem, das sie schnell lösen konnten. Okay, jetzt reden wir von etwas mehr Arbeit. Aber ich hoffe, dass sie es hinbekommen. Mir geht es gut, aber mir blutet das Herz, wenn ich mein Motorrad sehe.»

Zeiten SBK-Test Misano, Donnerstag 13 Uhr:



Superbike-WM:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,751 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,216 sec

3. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,300

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,321

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,433

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,437

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,561

8. Jonathan Rea (GB), Yamaha, 0,580

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,757

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,794

11. Tito Rabat (E), Kawasaki, +0,819

12. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,069

13. Xavier Vierge (E), Honda, +1,172

14. Iker Lecuona (E), Honda, +1,200

15. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,285

16. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,532

17. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,571

18. Michele Pirro (I), Ducati, +1,906

19. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,606

20. Adam Norrodin (MAL), Honda, +3,550



Supersport-WM:

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:37,676 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, +0,098 sec

3. Yari Montella (I), Ducati, +0,224

4. Valentin Debise (F), Yamaha, +0,600

5. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,630

6. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, +0,882

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, +1,066

8. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +1,301

9. Federico Fuligni (I), Ducati, +2,962