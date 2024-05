Analyse von Bautista: Ducati-Motor war zu aggressiv

Die erste Session der Superbike-Tests in Misano hat Ducati-Ass Alvaro Bautista am Donnerstag als Schnellster beendet, in der zweiten wurde er von Razgatlioglu (BMW) und seinem Teamkollegen überflügelt. Was er dazu sagte.

Mit 1:33,751 min sorgte Weltmeister Alvaro Bautista am Donnerstagvormittag für die Bestzeit und blieb damit um 0,216 sec vor dem zweitplatzierten Toprak Razgatlioglu (BMW). In der zweiten Session am Nachmittag steigerte sich der Spanier zwar auf 1:33,151 min, doch Toprak war mit 1:32,663 min (inoffizieller Streckenrekord) ebenso schneller wie Bautistas Aruba-Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega mit 1:32,731 min.

«Der Tag war gut, wir konnten testen, was wir uns vorgenommen hatten», fasste Bautista den Donnerstag nach Platz 3 gegenüber SPEEDWEEK.com zusammen. «Wir haben mit der Motorcharakteristik experimentiert, weil sich das Bike nicht so verhält wie letztes Jahr. Der Motor nimmt das Gas nicht so an, die Traktion ist anders und auch die Kräfte, die auf die Reifen wirken. In den ersten Events des Jahres haben wir uns mehr auf die Abstimmung des Motorrads als auf die Entwicklung des Motors konzentriert. Jetzt haben wir die Chance das zu probieren, und glücklicherweise stimmte mein Gefühl. Wir haben herausgefunden, dass wir in diesem Bereich arbeiten müssen, vor allem am ersten Moment, wenn ich ans Gas gehe. Für meinen Geschmack hatten wir zu viel Leistung in diesem Bereich, viel mehr als letztes Jahr. Der Motor war zu aggressiv.»

Der zweifache Superbike-Champion hatte am Nachmittag in der letzten Kurve einen Ausrutscher, als Grund nannte er ein «zu extremes Set-up. Das war trotzdem gut, weil wir jetzt die Schwächen kennen», analysierte der 39-Jährige. «Am Freitag werden wir an den Details arbeiten, wir haben noch ein paar Ideen.»

Bautista fuhr seine schnellste Runde wie die beiden vor ihm Platzierten mit dem Qualifyer-Hinterreifen SCQ, brachte aber keine fehlerfrei Runde zusammen – deshalb der Rückstand von fast einer halben Sekunde auf Toprak. «Seine Runde ist erstaunlich», lobte Alvaro. «Die Strecke bot guten Grip, da wird so eine Rundenzeit möglich. 1:32 min hätte ich auch fahren können, aber wahrscheinlich nicht so schnell wie er. Aber, das ist ein Test. Am Rennwochenende kommt es darauf an, schnell zu sein.»