Andrea Iannone (Ducati): Kein Gefühl, viele Probleme

Der in der Superbike-WM 2024 bisher so starke Andrea Iannone stieß beim Misano-Test auf unerwartete Schwierigkeiten. Der Ducati-Pilot vom Team Go Eleven büßte über eine Sekunde auf die Bestzeit ein.

Andrea Iannone hatte keine Mühe, sich nach vier Jahren Dopingsperre an das Niveau der Superbike-WM 2024 anzupassen – bereits im ersten Saisonrennen auf Phillip Island brauste der Italiener als Dritter auf das Podest. Es folgte ein zweiter Platz im Superpole-Race in Barcelona. Insgesamt erreichte der 34-Jährige fünf Top-4-Ergebnisse und ist nach drei Meetings WM-Sechster.

Aber beim Cremona-Test am 23./24. Mai landete Iannone mit 2,3 sec nur auf Platz 16 und auch in Misano am Donnerstag und Freitag dieser Woche kam der Ducati-Pilot nicht so recht in Schwung: Mit 1,1 sec Rückstand beendete er den zweitägigen Test in 1:33,653 min als Neunter. Von den Ducati-Stammfahrern war nur der angeschlagene Danilo Petrucci langsamer.

Iannone hat einen bunten Strauß von Probleme. «Es ist das erste Mal, dass wir Schwierigkeiten haben», gab Iannone im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Ich hatte kein gutes Gefühl auf dem Motorrad und hatte in vielen Bereichen Probleme – zum Beispiel auf der Bremse am Kurveneingang und kein gutes Gefühl zu den Reifen, aber auch bei Motorbremse, Traktionskontrolle und Anti-Wheelie-Control. Es sind zahlreiche Probleme.»

Der langjährige GP-Pilot nutzte den Misano-Test allerdings nicht nur zur Vorbereitung auf das Rennwochenende Mitte Juni. «So kann es bei einem Test laufen, wenn man viel ausprobiert und mit verschiedenen Set-up-Ideen experimentiert», erklärte Iannone. «Das Bike fühlt sich dann ganz anders an und man hat Schwierigkeiten. Es ist nur ein Test. Wir werden nicht aufgeben und sehen, wie es am Rennwochenende läuft. In der Werkstatt werden wir in Ruhe alles analysieren und ich bin mir sicher, dass wir stärker zurückkommen werden.»