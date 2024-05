WM-Leader Alvaro Bautista: Vier Stürze in zwei Tagen

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) stürzte an beiden Testtagen auf dem Misano World Circuit. Die Zeitenjagd nahm er nicht ganz so ernst und konzentrierte sich stattdessen auf die Rennpace.

Den Donnerstag hat Alvaro Bautista hinter BMW-Gigant Toprak Razgatlioglu und Aruba-Teamkollege Nicolo Bulega als Dritter beendet, am Freitag landete er auf Position 4 – 0,64 sec hinter dem grandiosen Türken, der mit 1:32,535 min die schnellste Superbike-Runde jemals fuhr und damit seinen eigenen (inoffiziellen) Rekord vom Vortag verbesserte.

Ungewöhnlich für den zweifachen Superbike-Champion: Er crashte insgesamt viermal, dreimal alleine am Freitag. Für den ersten Abflug am Freitagmorgen machte Bautista die Reifenwahl verantwortlich. «Es gab etwas Konfusion in der Box», erzählte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich dachte, ich wäre auf dem weichen SCX unterwegs, sie hatten aber den SC0 montiert. Ich hatte kein Gefühl und machte mehr Druck, als ich hätte sollen. Also stürzte ich. Anschließend erzählten sie mir, wie schnell ich mit dem Reifen war. Das waren also gute und schlechte Neuigkeiten.»

«Der zweite Sturz passierte in Kurve 2, dort rutschte mir auf einem feuchten Fleck das Vorderrad weg», schilderte Alvaro. «Das hatte ich nicht erwartet. Davon abgesehen war es nicht so schlecht. Wir haben verschiedene Abstimmungen versucht, aber nichts Besseres gefunden. Immerhin konnten wir Vergleiche anstellen, ich fühlte mich ganz gut und konnte mit dem SCX einen guten Long-run fahren. Mit dem Motorcharakter konnten wir eine Verbesserung erzielen, die uns in Zukunft helfen wird.»

Der 39-jährige WM-Leader bezeichnete den Freitag wegen der wechselhaften Bedingungen und des im Vergleich zum Donnerstag stärkeren Winds als schwierig, seine schnellste Runde drehte er wie die vor ihm Platzierten mit dem superweichen Qualifyer SCQ.



«Mir ging es nicht so sehr um die Rundenzeit, sondern um die Informationen», betonte Bautista. «Ich war schneller als mit dem SCX, aber nur um 0,4 sec. Ich bevorzuge das Gefühl, welches ich mit dem Rennreifen hatte.»