Alex Lowes (8./Kawasaki): «Werden immer besser»

Beim zweitägigen Superbike-Test in Misano agierte Alex Lowes unauffällig. Der Kawasaki-Pilot spricht aber von ständigen Verbesserungen an der ZX-10RR, obwohl ihm das Wetter am Freitag nicht geholfen hat.

Man fragt sich, womit sich Alex Lowes in seinen ersten vier Jahren bei Kawasaki beschäftigt hat. Seit der 33-Jährige durch den Wechsel von Jonathan Rea zu Yamaha Teamleader wurde und mit Pere Riba als Cheftechniker zusammenarbeitet, sind seine Ergebnisse besser und konstanter. Nach den ersten drei Meetings der Superbike-WM 2024 belegt der Engländer Rang 4 der Gesamtwertung und hat zwei Siege und drei Podestplätze eingefahren.

Beim Misano-Test arbeitete sich Lowes durch verschiedene Set-ups, um die ZX-10RR bei heißen Bedingungen konkurrenzfähiger zu machen. Schwachpunkt der Kawasaki war in den vergangenen Jahren, dass sie zu aggressiv mit den weichen Rennreifen umging. Das Wetter am Freitag war keine Hilfe. «Der zweite Tag war an sich gut, obwohl es am Morgen zu regnen begann und wir etwas Pech hatten», berichtete Lowes. «Wir haben deutliche Änderungen am Motorrad und am Fahrwerk umgesetzt, aber dann hat es geregnet. Und am Nachmittag fing es jedes Mal an zu regnen, wenn wir auf die Strecke gingen!»

Nur in den letzten anderthalb Stunden war der Misano World Circuit trocken. Der Kawasaki-Pilot beendete den Test mit 0,9 sec Rückstand auf die überragende Testbestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) auf Platz 8. «Wir hatten eine andere Fahrwerksabstimmung ausprobiert, womit ich zufrieden war. Wir fuhren zwei Runs mit diesem Set-up und kehrten dann zur Basisabstimmung zurück, um damit einige Back-to-Back-Vergleiche durchzuführen und weiter an der Elektronik zu arbeiten. Offen gesagt, war es ziemlich gut», erzählte Lowes. «Ich habe zum ersten Mal den Q-Reifen mit dem neuen Chassis-Set-up ausprobiert und konnte eine Rundenzeit von 1:33,4 Minuten fahren, womit ich recht zufrieden war. Wir werden immer besser!»

Fortschritte ortete Lowes auch bei der Race-Pace. «Ich fuhr 18 Runden mit dem SCX und blieb bis zum Ende bei niedrigen 1:34 min – das ist eine ziemlich gute Pace», meinte der Zwillingsbruder von Marc VDS-Pilot Sam Lowes. «Mit dem Qualifyer holt Toprak mit der Power von BMW noch einmal mehr aus seinem Bike heraus, aber das war noch nie unsere Stärke. Unser Motorrad funktioniert hervorragend mit dem SC0. Wenn alle anderen den SCX verwenden, kommen wir in Schwierigkeiten. Deshalb stand die Arbeit mit dem X für uns im Fokus.»