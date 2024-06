Honda erreichte in Misano nur minimale Fortschritte

Nach dem Superbike-Test in Cremona war die Stimmung im Werksteam der Honda Racing Corporation auf einem Hoch. Nach zwei Tagen auf dem Misano World Circuit ist die kurz aufgeflammte Euphorie der Ernüchterung gewichen.

Gleichlautend sprachen Iker Lecuona und Xavi Vierge nach dem zweitägigen Test in Cremona vor einer Woche vom besten Test mit Honda. Die Superbike-WM 2024 ist die dritte Saison der Spanier im Werksteam der Japaner, umso bedeutsamer war ihre Aussage. Aber der Cremona Circuit ist eine neue Superbike-Piste, was die Einschätzung der eigenen Rundenzeiten und die der Konkurrenz noch schwieriger machte.

Der zweitägige Misano-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche sollte die Bestätigung bringen. Auch wenn Rundenzeiten bei Tests nur bedingte Aussagekraft besitzen, deckt sich die Einschätzung der Werkspiloten mit der kombinierten Zeitenliste.

Lecuona landete mit 1,3 sec auf Platz 13. «Ich muss ehrlich sein: Wir haben uns ein wenig verbessert, aber weiterhin nicht genug. Im Vergleich zu den anderen sind wir immer noch im Rückstand und haben Probleme beim Einlenken und der Traktion – trotzdem war es kein schlechter Test», meinte der 24-Jährige. «Wir haben uns intensiv mit der Basisabstimmung beschäftigt und viele Dinge an der Elektronik ausprobiert. An den beiden Tagen und auch davor in Cremona haben wir einige Änderungen vorgenommen und konnten viele Daten und neue Informationen über das Motorrad sammeln. In zwei Wochen ist das Rennwochenende und die Daten liegen dem Team und in Japan vor. Jetzt liegt es an ihnen, diese Daten zu analysieren und die Arbeit fortzusetzen.»

Xavier Vierge war 0,5 sec langsamer als sein Teamkollege. Der 27-Jährige hatte während des Misano-Tests die BSB-Schwinge weiter ausprobiert. «Es ist offensichtlich, dass wir noch nicht die erhoffte Performance erreicht haben, obwohl sich jeder bemüht. Jetzt wird es darauf ankommen, alle hier und in Cremona gesammelten Daten zu analysieren», hielt sich Vierge bedeckt. «Aber alles in allem konnten wir eine Menge Arbeit erledigen. Die letzten anderthalb Stunden am Freitag waren die produktivsten. In den nächsten Wochen wird das Team versuchen, das bestmögliche Set-up für das Rennwochenende vorzubereiten.»

Sehr offen sprach Teammanager Jose Escamez über die Erkenntnisse der beiden Tests. «Wir haben einige produktive Dinge gefunden, allerdings nicht so viel, wie wir erwartet hatten – wir hatten erwartet, einen großen Sprung zu machen», gab Escamez zu. «Wir haben kleine Dinge und Details gefunden, die es uns ermöglichen werden, die zukünftige Richtung zu verstehen. Viele Schlussfolgerungen konnten wir aber ziehen. Wir hatten noch andere Dinge zu testen, was ebenfalls wichtig waren.»