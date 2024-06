Michael van der Mark: «Toprak treibt uns alle an»

BMW brachte so viele neue Teile zum zweitägigen Superbike-Test nach Misano, dass Werksfahrer Michael van der Mark keine Zeit fand, eine schnelle Runde für eine gute Platzierung in der Zeitenliste zu drehen.

Toprak Razgatlioglu verheizte am Donnerstag und Freitag auf dem Misano World Circuit gleich mehrere Qualifyer-Hinterreifen, beendete beide Tage auf Platz 1 und stellte erst mit 1:32,663 und dann mit 1:32,535 min den inoffiziellen Streckenrekord auf. Inoffiziell deshalb, weil Rekorde nur während eines Rennwochenendes erzielt werden können.

ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark landete in der kombinierten Zeitenliste beider Tage mit 1,281 sec Rückstand auf dem elften Platz. Er brachte ebenfalls einen Qualifyer zum Einsatz, hatte seine M1000RR aber nicht speziell darauf abgestimmt.

«Wir hatten einen arbeitsreichen Test», fasste van der Mark seine zwei Tage an der Adriaküste zusammen. «Es war schön, nach so vielen Wochen Pause wieder auf dem Bike zu sein. Außerdem war ich in den letzten beiden Jahren nicht in Misano, also habe ich mich gefreut, wieder auf dieser Strecke zu fahren, die ich sehr mag. Am ersten Tag hatten wir viel Arbeit, wir haben viele Teile ausprobiert und alles gegengetestet. So waren es am ersten Tag 112 Runden. Am zweiten Tag hatten wir den Plan, das Setup ein wenig zu ändern, einige Teile erneut zu testen und etwas mehr auf die Rundenzeit zu gehen. Aber leider hatten wir Regen und sind viele langsame Runden gefahren. Es war nicht fantastisch, aber am Ende des Tages hatten wir gute Runs auf Rennreifen, und ich habe meine Pace im Vergleich zum ersten Tag deutlich verbessert. Also bin ich insgesamt zufrieden, wir sind bereit für das Rennwochenende.»

«BMW hat in den vergangenen Wochen geschuftet, um so viele neue Teile zu diesem Test bringen zu können», verdeutlichte der Niederländer. «Diese musste ich probieren und konnte deshalb nicht an der Abstimmung feilen. Wir haben an so gut wie allem gearbeitet. Ich fuhr erstmals mit dem neuen Sitz, den Toprak bereits in Assen verwendet hat. Insgesamt ist unser Motorrad nicht so schlecht, es geht immer um den letzten Schritt.»

Wie beurteilt van der Mark die Rundenzeiten seines Teamkollegen? «Die sind eindrucksvoll», betonte der 5-fache Laufsieger. «Und ich rede nicht nur von den Runden mit dem Qualifyer, sondern auch von denen davor mit dem SCX. Toprak treibt uns alle an.»