Krank: Sam Lowes (Ducati) ging nicht auf Zeitenjagd

Als es am Freitag in Misano regnete, beendete Sam Lowes den zweitägigen Superbike-Test vorzeitig. Der Marc VDS Ducati-Pilot hatte ein gravierendes Problem.

Sam Lowes hat sich nach vielen Jahren in der Moto2 gut in der Superbike-WM eingefunden. Zwar erreichte der Engländer noch nicht vergleichbare Highlights wie die weiteren Ducati-Rookies Nicolò Bulega (Aruba.it) und Andrea Iannone (Go Eleven), doch dabei darf man nicht vergessen, dass der 33-Jährige erst Anfang Dezember erstmals einige Runden mit der V4R vom Ducati-Testteam fuhr. Sein Einsatzmotorrad hatte er sogar erst Mitte Januar zur Verfügung.

Nach drei Meetings belegt der Marc VDS-Pilot Rang 11 der Gesamtwertung, sein bestes Finish ein sechster Platz im zweiten Lauf in Assen. Beim Superbike-Test in Misano am Donnerstag und Freitag vergangener Woche kam Lowes am ersten Tag viel zum Fahren. «107 Runden», betonte der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes. «Es war großartig, endlich wieder das Superbike zu fahren. Ich habe es genossen und konnte mich im Laufe des Tages verbessern. Wir haben aber noch ein paar Bereiche, die wir verbessern müssen.»

Am zweiten Tag wurde Lowes jedoch von einer Magenverstimmung eingebremst. «Leider konnten wir nicht allzu viele Runden drehen. Ich fühlte mich krank und habe in der Nacht nicht viel geschlafen», stöhnte der Ducati-Pilot«Die kurze Zeit, die wir auf der Strecke hatten, war dennoch wertvoll, denn wir haben ein paar Dinge ausprobiert, die mir bei den schnellen Richtungswechseln hier helfen. Doch dann kam der Regen. Wir überlegten, ob wir warten sollten, aber da ich mich körperlich nicht in Bestform war, entschieden wir uns, den Test zu beenden.»

Obwohl Lowes in der letzten Stunde, als die schnellsten Rundenzeiten gefahren wurden, nicht auf Zeitenjagd ging, beendete er den zweitägigen Test mit 0,8 sec Rückstand als Sechster. «Insgesamt war der Test positiv. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder einmal ausgezeichnete Fortschritte gemacht haben», erklärte Lowes. «Meine Race-Pace war sehr stark, und das stimmt mich positiv. Der Blick ist jetzt schon auf das Rennen gerichtet – ich fühle mich bei jedem Test mit der SBK besser.»