Remy Gardner (Yamaha): «Ein gutes Zeichen»

Die Rundenzeiten beim zweitägigen Superbike-Test in Misano waren auf einem hohen Niveau. Als drittbester Yamaha-Pilot wurde Remy Gardner vom Team Giansanti Racing unter Wert geschlagen.

Der Pole-Rekord in Misano, aufgestellt 2023 in der Superpole durch Alvaro Bautista (Ducati) in 1:33,017 min, wurde beim Superbike-Test am Donnerstag und Freitag vergangener Woche von Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:32,535 min förmlich pulverisiert. Allerdings nur offiziell, denn Rekorde können nur an einem Rennwochenende aufgestellt werden.

Eine Woche zuvor beim Test auf dem Cremona Circuit sorgte Remy Gardner für die beste Zeit. Der Australier kommt immer besser in Schwung – zuletzt in Assen hatte er als Dritter im zweiten Lauf sein erstes Podium in der Superbike-WM erreicht.

Aber beim Misano-Test verlor der Moto2-Weltmeister von 2021 nicht nur 0,9 sec auf Razgatlioglu, sondern auch 0,3 sec auf Markenkollege Jonathan Rea, der mit der Yamaha bisher so strauchelte. Auch der zweite Werkspilot, Andrea Locatelli, war schneller, allerdings nur um 0,1 sec.

In 1:33,411 min beendete Gardner den Test auf der siebten Position. «Leider konnten wir am letzten Tag mit dem Qualifying-Reifen nicht unser volles Potenzial ausschöpfen. Sobald wir auf die Strecke gingen, fielen wieder Regentropfen», erklärte der 26-Jährige aus Sydney. «Trotzdem konnten wir unsere Rundenzeit auf demselben Reifen verbessern, aber natürlich war es nicht dasselbe. Dass wir aber unsere schnellste Zeit mit diesem Reifen gefahren sind, ist sicherlich ein gutes Zeichen.»

Vom 14. bis 16. Juni findet in Misano das vierte Meeting der Superbike-WM 2024 statt. Der Yamaha-Pilot ist optimistisch. «Es war definitiv ein produktiver Test und ich bin zufrieden mit der geleisteten Arbeit», lobte Gardner sein GRT-Team. «Wir haben auch eine gute Basis, um das Wochenende zu beginnen. Ich freue mich schon darauf und ich bin zuversichtlich, dass wir in Misano gute Rennen haben werden.»