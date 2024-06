BMW mit neuer Schwinge beim Misano-Test: Zu viel Grip

Trotz der überragenden Rundenzeiten von Toprak Razgatlioglu beendete BMW den zweitägigen Misano-Test mit einer ungelösten Aufgabe. Eine neue Schwinge funktionierte nicht wie erhofft.

Bei BMW wächst die berechtigte Hoffnung, bereits im ersten Jahr mit Toprak Razgatlioglu die Superbike-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Der talentierte Türke holte in neun Rennen bereits drei Siege und sechs Podestplätze. In der Gesamtwertung liegt er nur sechs Punkte hinter WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati).

Übrigens: Die langjährigen BMW-Piloten Michael van der Mark und Scott Redding haben jeweils erst drei Top3-Ergebnisse erreicht!

Beim Misano-Test am Donnerstag und Freitag vergangener Woche beeindruckte Razgatlioglu mit Rundenzeiten unter dem Pole-Rekord. Am ersten Tag fuhr der BMW-Star mit einer neuen Schwinge eine 1:32,663 min, an Tag 2 mit dem alten Modell eine 1:32,535 min – jeweils mit dem SCQ-Qualifyer-Reifen. Der Rekord stammt aus dem vergangenen Jahr von Álvaro Bautista (Ducati) in 1:33,017 min.

© GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Tito Rabat © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Sam Lowes © GeeBee Images Andrea Iannone © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Dominique Aegerter Zurück Weiter

Obwohl nahezu zeitgleich, konnte die neue Hinterradführung Razgatlioglu nicht auf Anhieb überzeugen. «Ich brauche ein besseres Set-up für die neue Schwinge. Man spürt, dass das Heck damit zu viel Grip hat und die Front pusht», erklärte der 27-Jährige. «Das Hinterrad springt regelrecht, weil zu viel Grip vorhanden ist. Weil mein Öhlinstechniker krank war, haben wir nicht an der Fahrwerksabstimmung arbeiten können.»

Für das Rennwochenende vom 14. bis 16. Juni auf dem Misano World Circuit bedeutet das: Sollte sich in den freien Trainings am Freitag eine passende Abstimmung für die neue Schwinge finden lassen, könnte der Weltmeister von 2021 (mit Yamaha) möglicherweise noch schneller Rundenzeiten erreichen!

In jedem Fall mausert sich das Paket von Razgatlioglu und der M1000RR zum Ducati-Schreck, das die geplante Misano-Party gründlich verderben könnte. «Generell sind wir für die Rennen bereit. Ich hoffe, wir gewinnen alle drei Rennen – das ist mein Traum mit BMW», sagte Razgatlioglu.