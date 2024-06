Kawasaki in SBK-WM: Rückzug oder ein neues Werksteam?

Das langjährige Kawasaki-Werksteam Provec Racing wird in der Superbike-WM 2025 unter der Flagge von Bimota und mit neuem Motorrad antreten. Was bedeutet das für das Kawasaki-Satellitenteam von Manuel Puccetti?

Bimota by Kawasaki Racing Team: So lautet 2025 die offizielle Bezeichnung des derzeitigen Kawasaki-Werksteams, hinter dem die spanische Provec-Truppe steckt. Der Name deutet es an: Dann wird keine Kawasaki ZX-10RR mehr zum Einsatz kommen, sondern ein neues Modell des italienischen Kleinserienherstellers Bimota. Um die Homologation für die Superbike-WM zu erhalten, müssen mindestens 500 Stück gebaut werden, der Preis des Serienmotorrads darf bei maximal 44.000 Euro liegen.

2023 setzten neben Provec mit Puccetti und Pedercini zwei weitere Teams Motorräder von Kawasaki ein, dieses Jahr ist neben dem Werksteam nur noch die Satellitentruppe von Manuel Puccetti übrig.



Im April wurde Puccetti von Kawasaki über die Zukunftspläne mit Bimota informiert und eruiert seither, wie es mit Kawasaki weitergeht.

Da Provec ab 2025 das Bimota-Werksteam stellt, ergeben sich für Puccetti drei Szenarien:



1.) Puccetti wird das neue Kawasaki-Werksteam.

2.) Die Marke Kawasaki verschwindet aus der Superbike-WM und Puccetti tritt ebenfalls mit Bimota-Bikes an.

3.) Puccetti wechselt den Hersteller.

Bei Kawasaki ist zu hören, dass die Entscheidung, ob die ZX-10RR der Superbike-WM erhalten bleibt, bis Mitte Juli getroffen werden soll.



Beschließt das Topmanagement in Japan, dass die Marke Kawasaki bleibt, müssen sie festlegen, mit welchem Engagement.

Im Idealfall für Promoter Dorna, die Fans und das Team von Manuel Puccetti bleiben uns beide Marken erhalten und Puccetti wird das neue Kawasaki-Werksteam.



«Im Moment ist alles möglich», ist im Kawasaki-Lager zu erfahren.