Alex Lowes (Kawasaki): «BMW ist derzeit unbezwingbar»

Nach dem ersten Rennen der Superbike-WM in Donington Park äußerte sich Kawasaki-Pilot Alex Lowes zu BMW-Siegfahrer Toprak Razgatlioglu. Der Brite kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Mit einer Performance, die wie ein Klassenunterschied wirkte, deklassierte BMW-Star Toprak Razgatlioglu am Samstag seine Konkurrenten. Mit über elf Sekunden Vorsprung gewann er das erste Rennen der Superbike-WM auf der Traditionsstrecke Donington Park. Seine Gegner sind voll des Lobes für den WM-Führenden, so auch der Zweitplatzierte des ersten Laufes, Kawasaki-Pilot Alex Lowes.

Der Brite, welcher seit 2014 im Superbike-WM-Paddock zuhause ist und auch schon auf Suzuki und Yamaha unterwegs war, kann Toprak seit 2018 einen Konkurrenten nennen. Schon damals war Lowes von der Leistung des Türken begeistert. «Bereits auf Kawasaki war er stark, das war aber ein Kundenbike. Später wurde er mit Yamaha Weltmeister.»

Lowes fuhr selbst von 2016 bis 2019 im Yamaha-Werksteam. Was die aktuelle Performance von Toprak für Yamaha bedeutet, weiß Alex. «Die Yamaha ist nicht schnell genug. Gibt man Toprak wie bei BMW die nötige Power, kann er noch einfacher zum Erfolg finden. Für Yamaha ist das ein Arschtritt», äußerte sich der WM-Vierte kritisch. Seit Razgatlioglu in dieser Saison zu BMW wechselte, gelangen Yamaha lediglich drei Top-3-Ergebnisse, dank Andrea Locatelli und Remy Gardner. Dominique Aegerter stand in diesem Jahr noch nicht auf dem Podium, Jonathan Rea kommt nur langsam mit der für ihn neuen R1 zurecht.

Toprak fuhr im ersten Rennen in 20 von 23 Runden eine Rundenzeit innerhalb von 1:26 min. Den anderen Piloten gelang dies nur in einer Handvoll Runden, Lowes fuhr achtmal hohe 1:26er-Zeiten. Dieser betonte, dass niemand in der Lage gewesen sei, mit dem BMW-Ass mithalten zu können.

Auch für seinen Landsmann Scott Redding, welcher seit 2022 eine BMW M1000RR pilotiert, fand er einige Worte und zog einen Vergleich zu Razgatlioglu. «Scott ist ein fantastischer Fahrer. Er kennt diese Strecke gut. Aber er kann das Motorrad nicht wie Toprak meistern. Toprak macht den Unterschied, er fuhr ein anderes Rennen.»

Lowes betonte, dass die BMW nicht nur auf einer Streckencharakteristik schnell sei, sondern auf mehreren. Schon in Misano sei Toprak bei 55 Grad Asphalttemperatur stark gewesen, in Donington Park herrschen deutlich kühlere Temperaturen und der Asphalt bietet mehr Grip. Lowes war schon vor dem Wochenende klar, dass Razgatlioglu auf seiner Lieblingsstrecke extrastark sein würde.

Auf die Frage, ob der derzeitige WM-Führende zu besiegen sei, antwortete der 33-Jährige: «Schaut man Toprak zu, sieht es bei ihm einfach aus. BMW macht einen Wahnsinnsjob. Derzeit sind sie unbezwingbar, da bin ich Realist.»