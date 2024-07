Alex Lowes (3.): «Vierter der WM interessiert keinen»

Als Dritter im zweiten Rennen beendete Alex Lowes das WM-Wochenende als bester britischer Superbike-Pilot in Donington Park. Das Kawasaki-Ass will seine bisherige Saisonbestleistung von 2019 übertreffen.

Das Heimspiel von Alex Lowes war ein Erfolg: Mit zwei Podestplätzen konnte er vor den britischen Fans die Flagge oben halten. Der Kawasaki-Pilot musste sich am Sonntag im zweiten Hauptrennen lediglich Überflieger Toprak Razgatlioglu (BMW) und Superbike-Rookie Nicolo Bulega (Ducati) geschlagen geben.

Schon am Samstag lieferte der 33-Jährige eine hervorragende Leistung ab und wurde im ersten Rennen hinter Razgatlioglu Zweiter. Am Sonntag holte er im Superpole-Rennen den fünften Platz, was gleichzeitig seine neue Startposition für das wenige Stunden später stattfindende zweite Hauptrennen festlegte.

Aus der zweiten Startreihe hatte er eine bessere Ausgangslage als am Samstag. Er schnappte sich in der ersten Runde Jonathan Rea und steckte danach hinter Scott Redding (BMW) fest, welcher das Tempo vom zweitplatzierten Bulega nicht mitgehen konnte. Als Lowes einen Weg am Bonovo-Piloten vorbei fand, hatte der Italiener bereits eine Sekunde Vorsprung, die der Brite nicht mehr zufahren konnte.

«Scott hat stark gepusht, er ist mehr als ich gerutscht. Nicolo hat einen guten Job gemacht, er fuhr konstant. Immer, wenn ich ein paar Zehntelsekunden aufgeholt hatte, konterte er», äußerte sich Lowes nach dem Rennen, welches er als langweilig empfand, nachdem er Redding überholt hatte. Er hatte keine weiteren Zweikämpfe mit anderen Piloten.

Lowes holte in Donington Park sein 40. Superbike-Podium. Was ist in dieser Saison für ihn möglich? «Mein Ziel ist, mehr Punkte zu holen als 2019. Das war mein bestes Jahr, da wurde ich WM-Dritter. Ich hatte einige schwierige Saisons. Wenn du Vierter in der Weltmeisterschaft wirst, interessiert das niemanden. Ich will so oft wie möglich vorne sein und mein erfolgreichstes Jahr abliefern.»

Aktuell liegt der Brite, welcher in Donington Park sein 300. Superbike-Rennen bestritt, mit 165 Punkten auf dem vierten WM-Rang. Auf Alvaro Bautista (Ducati, 186) hat er aufschließen können, auf den hinter ihm platzierten Andrea Locatelli (Yamaha, 116) vergrößerte er seinen Vorsprung. Mit den derzeitigen Leistungen ist Lowes auf einem guten Weg, seine bisherige Bestmarke von 341 Punkten, damals als Yamaha-Pilot, zu verbessern.