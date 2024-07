Yamaha: In Superbike und Supersport im Hintertreffen

Beim Meeting in Donington Park wurde offensichtlich, dass Yamaha in der seriennahen Weltmeisterschaft zunehmend Probleme hat. In der Superbike- und Supersport-WM hatte man nicht das Potenzial, um den Sieg zu kämpfen.

Es liegt nicht nur am Wechsel von Toprak Razgatlioglu, dass Yamaha in der Superbike-WM nicht mehr konstant um Siege und Podestplatzierungen konkurrieren kann. Es liegt auch an den Änderungen im Reglement, die sich bei den Herstellern unterschiedlich auswirken. So profitierte Kawasaki deutlich – Alex Lowes hat nach fünf Meetings bereits mehr WM-Punkte eingefahren, als in der kompletten Saison 2023! Alle Yamaha-Piloten haben dagegen zusammengenommen weniger Top-3-Ergebnisse eingefahren (4), als Lowes mit der ZX-10RR (6).

Ein Lichtblick war zumindest das erste Podium von Jonathan Rea im Superpole-Race, der auch im ersten Lauf als Fünfter die beste Yamaha ins Ziel brachte.



«Ich denke, wir können sagen, dass er an diesem Wochenende einen Schritt mit der R1 gemacht hat, und das Podium in der Superpole zeigt das, aber es war nicht nur das, er hatte auch ein positives Rennen 1. Es war schön zu sehen, dass er im Laufe des Wochenendes entspannter und glücklicher wurde, was zeigt, dass wir in die richtige Richtung arbeiten», sagte Rennchef Andrea Dosoli. «Was die Performance der R1 in Donington angeht, so war unsere Pace zwar schneller als im vergangenen Jahr, aber es reichte nicht aus, um an der Spitze zu kämpfen. Es war nicht hilfreich, dass wir aufgrund der Beschaffenheit der Strecke den härteren SC0-Hinterreifen verwenden mussten. Dadurch konnten wir die Stärken der R1 nicht voll ausnutzen und unsere Fahrer kämpften mit mangelndem Grip aus den Kurven heraus, was wiederum die Beschleunigung beeinträchtigte. Die Gründe dafür zu verstehen und nach Verbesserungen in diesem Bereich zu suchen, ist eine Priorität für unsere Ingenieure.»

Im dritten Jahr der Next-Generation-Regeln in der Supersport-Kategorie sehnen sich die Yamaha-Teams nach einem Nachfolger für die R6. In Donington war selbst Aushängeschild Stefano Manzi chancenlos, aus eigener Kraft um den Sieg zu kämpfen.



«Es war ähnlich wie in Misano. Stefano war ausgezeichnet unterwegs, besonders in der Superpole und in Rennen 1, wo er einen sehr beeindruckenden zweiten Platz belegen konnte. In Rennen 2 wurde es durch die rote Flagge etwas schwieriger für ihn», betonte Dosoli. «Im Moment kann man wohl sagen, dass Manzi das Maximum herausholt – das zeigt der Abstand zu den Fahrern hinter ihm. Im ersten Lauf hat er sicherlich das beste Ergebnis erzielt, das im Moment möglich ist.»