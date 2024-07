Team HRC: Eine halbe Sekunde besser reicht nicht

Werksfahrer Xavi Vierge beendete das erste Rennen der Superbike-WM in Most auf Position 14, ein technischer Defekt stoppte Iker Lecuona. Honda lieferte eine typische Leistung der Saison 2024 ab.

Mit zwei Punkten Ausbeute kann Honda nicht glücklich sein. Das Team HRC brachte im ersten Rennen nur Xavi Vierge ins Ziel, mit einem Rückstand von beinahe 30 Sekunden. Damit bleibt der Rückstand auf Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) im Vergleich zu Donington Park konstant. Iker Lecuona hatte einen technischen Defekt und steuerte die Box an.

© Gold & Goose Willkommen zurück, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega & Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Andrea Iannone & Danilo Petrucci © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Superpole - Andrea Iannone, Toprak Razgatlioglu & Alex Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

In der Superpole qualifizierten sich die beiden HRC-Werkspiloten für die fünfte Startreihe und hatten damit die Ausgangslage, um für die Positionen 11 bis 15 zu kämpfen – Punkte waren das Ziel. Zwar konnte sich Honda gegenüber 2023 von den Quali-Zeiten her um eine halbe Sekunde verbessern, was aber nichts nützt, wenn die Konkurrenz ebenfalls schneller wird.

Während sich Vierge im Rennverlauf in den Punkten hielt, musste Lecuona nach zehn Runden die Box ansteuern. Die Technik seiner Honda CBR1000RR-R zwang ihn zur Aufgabe. Lecuona: «Wir wollten um einige WM-Punkte kämpfen, die möglich waren. Nach ein paar Runden hatte ich ein technisches Problem.»

Zwei Punkte konnte sich Vierge sichern, welcher in den letzten Runden noch von Dominique Aegerter (Yamaha) überholt wurde. «Ich hatte aus der fünften Reihe einen guten Start. Gegen Rennmitte hatte ich die Pace, um für die Top-10 zu kämpfen. Leider habe ich einen Fehler gemacht und bin geradeaus durch Kurve 1 gefahren, weshalb ich eine Long-Lap absolvieren musste. Ich versuchte in den Rhythmus zurückzufinden, konnte mich aber nicht mehr erholen», so der Spanier, welcher als besonderen Schwachpunkt Sektor 3 nannte, in welchem er am meisten Zeit verlor.

Mit Blick auf den WM-Stand ergibt sich folgendes Gesamtbild: Xavi Vierge liegt mit 28 Punkten auf Rang 17, Lecuona mit 24 auf Platz 19. In der Teamwertung liegt der japanische Hersteller auf Rang 9 von 15; in der Konstrukteurswertung ist und bleibt Honda weit abgeschlagen Letzter.