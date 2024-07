Ein Hoffnungsschimmer für das gebeutelte Honda-Team

Das Honda-Werksteam konnte im zweiten Rennen der Superbike-WM in Most eine ordentliche Leistung abliefern: Beide Piloten landeten in den Punkten, der Rückstand zur Spitze war deutlich geringer als am Samstag.

Positive Rennwochenenden sind für das Team HRC äußerst selten. Von einem Erfolg kann man bereits reden, wenn beide Fahrer in der Nähe der Top-10 landen. So geschehen im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Most, in welchem Iker Lecuona und Xavi Vierge auf den Positionen 10 und 11 gewertet wurden. Auf Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) verloren sie rund 20 Sekunden.

Das Superpole-Race beendeten die beiden außerhalb der Top-9. Dabei sah es in den ersten Runden so aus, als ob Vierge die Chance hätte, wenigstens einen Punkt zu ergattern. Nach einem Fahrfehler flog er aber aus den Punkterängen, erneut gab es keine Sprint-Punkte für Honda.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Gardner © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Van der Mark und Rea © Gold & Goose Lecuona und Vierge © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Bulega, Lowes © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Locatelli und Iannone © Gold & Goose Razgatlioglu und Bulega © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Locatelli © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Im zweiten Hauptrennen, welches drei Stunden später startete, stiegen die Temperaturen deutlich an und die beiden Spanier konnten sich aus den Karambolagen der ersten Kurve heraushalten. Gegen Rennmitte lag Lecuona zeitweise sogar auf dem siebten Platz, ehe er das Rennen als Achter beendete. Allerdings verlor er zwei Positionen aufgrund einer 3-Sekunden-Strafe, die er für das Abkürzen der Strecke erhielt. Xavi Vierge landete auf Position 11.

«Wir haben uns im zweiten Rennen für den harten Vorderreifen entschieden. Er war aber nicht hart genug, gegen Rennmitte riss öfter der Grip ab. In der letzten Runde habe ich mich verschaltet und musste in Kurve 1 abkürzen. Ich dachte, ich hätte eine Sekunde Zeit verloren», so der Spanier, welcher sich mit der Strafe nur schwer abfand.

Teamkollege Vierge will die positiven Aspekte von diesem Wochenende mitnehmen und merkte an, dass die Top-10 in Reichweite seien. Allerdings klagte er über Arm-pump in den letzten Runden, weshalb er sich gegen Andrea Iannone (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) nicht wehren konnte.

Für Honda dürfte erfreulich sein, dass der Rückstand am Sonntag auf Sieger Toprak Razgatlioglu auf 20 Sekunden verringert wurde. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Rennen etwa 10 Sekunden langsamer war als das am Samstag.

Zur Halbzeit der Superbike-Saison liegen die beiden HRC-Werkspiloten in der Gesamtwertung im hinteren Mittelfeld. Vierge konnte 33 Punkte sammeln und ist 17., direkt dahinter folgt Lecuona mit 30. Dieser konnte in Tschechien in der Wertung endlich Nicholas Spinelli überholen, welcher als Ersatzfahrer für Danilo Petrucci sensationell das erste Rennen in Assen gewann und seit diesem Wochenende keinen weiteren Einsatz in der Superbike-WM bestritten hat.