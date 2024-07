Remy Gardner: «Enttäuschung über Platz 4 positiv»

Beim Superbike-Meeting in Most überzeugte Remy Gardner mit konstanten Leistungen in den Top-5. Besonders knapp verpasste der Yamaha-Teamkollege von Dominique Aegerter eine Podestplatzierung als Vierter im zweiten Lauf.

Fünfter der Superpole, Fünfter im ersten Lauf und Sprintrennen sowie ein vierter Platz im zweiten Rennen – Remy Gardner zeigte beim sechsten Saisonmeeting der Superbike-WM 2024 eine beeindruckende und vor allem konstante Performance.

Im zweiten Lauf hatte es der Australier die meiste Zeit mit Yamaha-Markenkollege Andrea Locatelli und BMW-Pilot Michael van der Mark zu tun. Nach einem guten Sturz von Platz 5 – entsprechend seinem Finish im Superpole-Race – reihte sich der 26-Jährige als Dritter ein, musste sich dann aber zuerst dem Niederländer, dann dem Italiener geschlagen geben. Als sich bei van der Mark in den letzten Runden der Reifenverschleiß bemerkbar machten, nutzte Gardner die Situation und kam nur 1,1 sec hinter dem drittplatzierten Locatelli als Vierter ins Ziel.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Gardner © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Van der Mark und Rea © Gold & Goose Lecuona und Vierge © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Bulega, Lowes © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Locatelli und Iannone © Gold & Goose Razgatlioglu und Bulega © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Locatelli © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

«Ehrlich gesagt bin ich ein wenig enttäuscht, aber wir sollten das positiv sehen», ärgerte sich der GRT-Yamaha-Pilot über das verpasste Podium. «Die Enttäuschung über den vierten Platz ist ein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass wir noch viel mehr Potenzial haben. In Rennen 2 hatten wir auch Glück, dass wir nicht in einen Unfall in Kurve 1 verwickelt waren. Danach konnte ich ein gutes Rennen fahren, mit einer starken Pace bis zum Ende. Leider konnte ich die Lücke zum letzten Podestplatz nicht mehr schließen. Ich hatte das Gefühl, dass das Potenzial vorhanden war, aber insgesamt müssen wir mit dem Wochenende zufrieden sein.»

Für Gardner war Most mit insgesamt 29 WM-Punkten das zweitbeste Rennwochenende in diesem Jahr. Erfolgreicher war er nur in Most, als er im zweiten Lauf Dritter war und 35 Punkte sammelte. In der Gesamtwertung belegt der Australier im Sandwich der Ducati-Privatiers Andrea Iannone (6.) und Danilo Petrucci (8.) den siebten Rang.