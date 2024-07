Alex Lowes (Kawasaki) in Most: Sturz, Podest, Strafe

Nach einem Sturz im ersten Lauf war Alex Lowes beim Superbike-Meeting in Most am Sonntag wieder zur Stelle. Der Kawasaki-Werkspilot liegt in der Gesamtwertung nur 20 Punkte hinter Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati).

Die Leistungssteigerung von Alex Lowes in der Superbike-WM 2024 ist erstaunlich. Bereits nach seinem Heimrennen in Donington hat der Engländer mehr Punkte eingefahren als in der gesamten vergangenen Saison. In Most – dem sechsten von zwölf Meetings – ließ der Kawasaki-Pilot zwar Punkte liegen, fuhr aber konkurrenzfähige Rundenzeiten und glänzte mit dritten Plätzen im Qualifying und Superpole-Race.

«Ohne den Sturz von Álvaro wäre ich im Sprintrennen Vierter geworden», relativierte der 33-Jährige seinen Podestplatz. «Auf dieser Strecke kann man nur schwer überholen, aber in einigen Teilen der Strecke funktioniert das Motorrad so gut, dass ich sehr schnell sein kann. Es war ein hartes Rennen, aber ich kann sehr glücklich sein, wieder auf dem Podium zu stehen. Das nehme ich gerne an, nachdem ich am Samstag nicht gepunktet habe.»

Im ersten Lauf war Lowes fünf Runden vor dem Ende in Kurve 2 im Sandwich der Ducati-Werkspiloten Bautista und Nicolò Bulega gestürzt.



«Mir fiel auf, dass Bulega ein wenig zu kämpfen hatte. Ich habe ein paar Mal versucht, ihn zu überholen, aber er kam auf der Geraden immer wieder an mir vorbei», schilderte der Kawasaki-Pilot. «Beim letzten Mal kam er ein wenig quer und ich war auf seiner Außenseite. Deshalb kamen wir in Kurve 1 etwas weit und meine Linie in Kurve 2 war ein enger. Ich hatte deshalb ein wenig mehr Schräglage und verlor die Front.»

Lowes fuhr auch im zweiten Rennen Rundenzeiten wie die Top-5, doch nach zwei Long-Lap-Penalty war nicht mehr als Platz 9 drin.



«Ich habe die Kupplung betätigt, um zu sehen, ob der Gang eingelegt war – dabei machte das Motorrad einen Satz nach vorn. Ich wollte keinen Vorteil haben, sondern nur fühlen, ob der Gang eingelegt war», erklärte der WM-Vierte. «Das war das erste Mal, dass ich solch einen Frühstart hatte, und ich bekam eine doppelte Long-Lap-Strafe. Von da an war das Rennen hart. Aber meine Pace war gut, ähnlich wie die des Podiumsfahrers Andrea Locatelli und auch Remy Gardner. Das war bei diesen heißen Bedingungen ein Pluspunkt.»

Dennoch überwiegt bei Lowes und Kawasaki der Optimismus für die anstehenden Rennen.



«Most war eine schwierige Strecke für uns. Wenn wir dennoch so konkurrenzfähig sein können wie in der Superpole, dem Superpole-Race, beiden Hauptrennen und mit den Ducatis mitfahren können, dann denke ich, können wir uns auf die nächsten paar Runden freuen», so der Engländer.

Auch positiv für das Kawasaki-Aushängeschild: Weil Alvaro Bautista in Tschechien kein gutes Wochenende erwischte, verkürzte Lowes seinen Rückstand auf den WM-Dritten auf 20 Punkte. Auf den hinter ihm platzierten Andrea Locatelli (5.) hat er 34 Punkte Vorsprung.