Domi Aegerter: Crash, Kiesbett, totale Enttäuschung

Drei mickrige WM-Punkte klaubte Dominique Aegerter bei der Superbike-WM in Most zusammen. Dem Schweizer aus dem Yamaha-Team Giansanti Racing war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Startplatz 17 und Position 13 im ersten Hauptrennen waren Dominique Aegerters magere Ausbeute am Samstag im Autodrom Most. «Ein wenig erfreulicher Tag, immerhin haben wir ein paar Punkte geholt», fasste er zusammen.

Hoffnungen, dass es am Sonntag besser läuft, blieben unerfüllt. Während die Markenkollegen Andrea Locatelli (6./3.), Remy Gardner (5./4.) und Jonathan Rea (8./6.) starke Leistungen zeigten, strandete Aegerter auf den Rängen 18 und 16 und ging damit leer aus.

«Die Enttäuschung ist groß», gab er ohne Umschweife zu. «Im Superpole-Race habe ich mein Bestes gegeben, um nach vorne zu kommen. Ich bin viel Risiko eingegangen, was ich mit einem Sturz in der ersten Runde bezahlen musste. Es tut mir leid für mein Team, alle Sponsoren und Fans.»

Domi weiter: «Im zweiten Rennen haben wir sehr hart für ein Ergebnis in den Top-Ten gepusht. Ich war sehr oft über dem Limit und hatte einmal einen bösen Rutscher über das Vorderrad, den ich gerade noch abfangen konnte, aber direkt ins Kiesbett fahren musste. Danach ging es nur noch darum, in die Punkteränge zu fahren. Aber der Rückstand war zu groß. Most war ein Wochenende, das wir hinter uns lassen und alles tun müssen, um wieder dahin zu kommen, wo wir sein sollten. Mit dieser Aufgabe werden wir in knapp drei Wochen in Portimao fortfahren.»

Nach seiner Nullrunde in Misano war Most das zweitschlechteste Wochenende für Aegerter in dieser Saison, mit 64 Punkten liegt er auf dem elften Gesamtrang. Erfolgreichster Yamaha-Fahrer ist Locatelli auf Position 5 (145 Zähler), WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) hat bereits 303 Punkte.