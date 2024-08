Xavi Vierge (Honda): «Wir geben nicht auf»

Xavi Vierge (Honda) zeigte bei den Rennen der Superbike-WM in Portimão solide Leistungen. Der Spanier freute sich vor allem über die erzielten Fortschritte mit seiner Fireblade.

Honda-Werksfahrer Xavi Vierge kann auf ein erfolgreiches Superbike-Wochenende in Portimão zurückblicken. Mit den Plätzen 7 und 9 im Superpole-Race und in Rennen 2 zeigte der Spanier vor allem am Sonntag starke Leistungen. «Wir sind zufrieden damit, wie unser Sonntag verlaufen ist, endlich ein solider Tag», war Vierge erleichtert. «Schon in Most hatte ich das Gefühl, dass wir etwas mehr Potenzial haben, aber wir waren nicht in der Lage, es voll auszuschöpfen – so wie am Samstag, als uns etwas fehlte. Wir haben dann sehr hart mit dem Team gearbeitet und das Setup für das Superpole-Race und für Rennen 2 noch einmal geändert. Die Strategie funktionierte gut genug und gab mir zumindest die Möglichkeit, ein wenig mehr mit den anderen zu kämpfen. Wir haben immer noch Probleme bei der Beschleunigung, aber jetzt können wir das zumindest beim Bremsen und am Kurveneingang kompensieren.»

Musste der 27-Jährige in Lauf 1 am Samstag noch von Startplatz 13 ins Rennen gehen, war sein Hauptziel für das Superpole-Race, seine Startposition für Rennen 2 zu verbessern. Er überholte in den ersten Kurven eine Reihe von Fahrern und lag am Ende der ersten Runde auf Platz 8. Nach der Hälfte des Rennens überholte er Jonathan Rea (Yamaha) und fuhr als Siebter über die Ziellinie. «Da ich wusste, wie wichtig es ist, im Superpole-Race Positionen zu gewinnen, habe ich mein Bestes gegeben, um einen guten Start hinzulegen und so weit wie möglich unter die ersten Zehn zu kommen. Mit Position 7 standen wir dann in Rennen 2 in der dritten Startreihe», freute ich Vierge.

In Rennen 2 kämpfte Vierge mehrere Runden lang mit Rea und Bassani (Kawasaki), konnte aber in der zweiten Hälfte des Rennens nicht mehr zulegen. Mit Platz 9 rundete er ein solides Wochenende ab. «Natürlich war das Rennen härter, vor allem nach zehn Runden, als wir ständig am Limit waren», seufzte Vierge. «Aber wir haben bis zur letzten Kurve hart gekämpft. Damit bin ich sehr zufrieden, ebenso wie mit den kleinen Fortschritten, die wir in letzter Zeit gemacht haben – das spornt uns an. Jetzt haben wir noch zwei weitere Testtage in Estoril, und es ist sehr wichtig, weiter zu pushen. Natürlich ist es eine schwierige Zeit, aber wir geben nicht auf.»

Nach 21 von 36 Rennen liegt Vierge mit 46 Punkten auf dem fünfzehnten Gesamtrang. Das Team HRC reist nun direkt nach Estoril zu einem zweitägigen Test am 14. und 15. August und wird sich dann den Vorbereitungen auf das nächste Event widmen, das vom 6. bis 8. September auf der Rennstrecke von Nevers Magny-Cours in Frankreich stattfinden wird.