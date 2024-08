Michael vd Mark (BMW): Enttäuscht statt glücklich 12.08.2024 - 17:51 Von Kay Hettich

© BMW Michael van der Mark vor Toprak Razgatlioglu

In Portimão wurde der Aufschwung von BMW in der Superbike-WM deutlich, denn auch ROKiT-Teamkollege Michael vd Mark kommt zunehmend in Schwung und lieferte seine beste Saisonleistung ab. Warum er dennoch enttäuscht ist.