Dominique Aegerter: Zweimal bester Yamaha-Pilot

Dass er beim Superbike-Meeting in Portimão in zwei von drei Rennen die beste Yamaha ins Ziel brachte, freut Dominique Aegerter. Es ist aber ernüchternd, dass die R1 beim siebten Saisonmeeting nicht gut für ein Top-5-Fini

Yamaha ist in der Superbike-WM 2024 ins Hintertreffen geraten, und das hat nicht nur mit dem Abgang von Toprak Razgatlioglu zu tun. Dass dessen Nachfolger Jonathan Rea im Pata Prometeon Werksteam bislang nicht das Vertrauen und das Setting gefunden hat, um seine beste Leistung abrufen zu können, ist das eine. Weil aber auch die anderen Yamaha-Piloten straucheln, macht die Probleme offenkundig.

In Portimão brachte Dominique Aegerter vom Team Giansanti Racing im ersten Lauf als Neunter und im Superpole-Race auf der achten Position die beste R1 ins Ziel – und das, obwohl er in der Startaufstellung als Zehnter nur drittbester Yamaha-Pilot war.



«Leider hat uns eine gelbe Flagge eine bessere Startposition verwehrt, aber insgesamt war das erste Rennen 1 nicht allzu schlecht», erzählte der 33-Jährige. «Natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wir machen Fortschritte. Im Sprintrennen hatte ich einen fantastischen Start und konnte um einen Platz unter den ersten Neun kämpfen. Ich habe sehr hart gepusht und konnte in der letzten Runde Platz 8 erreichen, was mir die Chance gab, in die dritte Reihe aufzusteigen.»

Im zweiten Lauf war Jonathan Rea als Sechster der beste Yamaha-Fahrer, Aegerter behauptete sich als Zehnter aber vor seinen Markenkollegen Andrea Locatelli und Remy Gardner.



«Das Ziel war, mit den Jungs vorn mitzuhalten. Insgesamt war die Pace nicht schlecht und wir konnten anständige Punkte holen», hob Aegerter hervor. «Wir haben unser Bestes gegeben und haben insgesamt eine konstante Pace gezeigt. Natürlich ist das noch nicht der Punkt, an dem wir sein wollen, aber wir müssen das Positive aus diesem Wochenende mitnehmen.»

Der in der Gesamtwertung beste Yamaha-Pilot, Werksfahrer Andrea Locatelli, hat als Fünfter 155 Punkte eingefahren. Aegerter steht bei 79 Punkten und ist WM-Elfter.