Sohn von Noriyuki Haga stirbt bei Rennunfall in Japan

Schreckliche Nachrichten aus Japan haben Europa erreicht. Ryota Haga, jüngster Sohn der Superbike-Legende Noriyuki Haga, ist bei einem Rennen zur japanischen Meisterschaft tödlich verunglückt.

Der jüngste Sohn des Ex-Superbike und 500er-GP-Piloten Noriyuki Haga verlor sein Leben am heutigen Sonntag bei einem Startunfall zu einem Lauf der 600er-Klasse im Rahmen der «All Japan Championship». Die Tragödie ereignete sich auf der im Süden Japans gelegenen Rennstrecke Autopolis.

Ryota Haga wurde der Start zum Verhängnis. Als die Lichter ausgingen, blieb der 21-Jährige stehen. Der Rennfahrer wurde von zwei Piloten getroffen und anschließend überrollt.

Die dramatische Nachricht wurde von Akito, seinem älteren Bruder und selbst Fahrer in der Superbike-Kategorie der Meisterschaft, offiziell bestätigt.

Ryota Haga hatte am 25. August seinen 21. Geburtstag gefeiert. Kurz zuvor hatte der talentierte Racer sein Debüt in der Superbike-Klasse der Meisterschaft gegeben. Auch in der italienischen CIV hatte der Sohn von «Nitro Nori», der die Rennwelt über ein Jahrzehnt als erfolgreicher wie spektakulärer SBK-Profi in Atmen hielt, bereits Erfahrung gesammelt.

Das Mitgefühl der SPEEDWEEK.com Redaktion gilt der Familie Haga.