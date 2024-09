Wegen Strafe: Gardner versteht die Welt nicht mehr

Danilo Petrucci und Remy Gardner beschuldigten sich nach dem Trainings-Freitag der Superbike-WM in Cremona gegenseitig der Unsportlichkeit, nachdem sie sich gefährlich behindert hatten.

«Er sah mich in Kurve 11 und entschied sich, die Strecke zu kreuzen, wenn ich im sechsten Gang ankomme», warf Danilo Petrucci aus dem Team Barni Ducati Remy Gardner nach dem zweiten freien Training in Cremona vor. «Hätte ich nicht das Gas zugedreht, wäre ich in ihn gekracht.»

Der Italiener revanchierte sich umgehend: Petrucci wartete in Kurve 2 auf Gardner, bummelte auf der Ideallinie und zeigte dem Australier den ausgestreckten Mittelfinger, als dieser Vollgas angeprescht kam. Um einer Kollision zu entgehen, wich Gardner ins Kiesbett aus.

Beide wurden anschließend vor das FIM Stewards Panel zitiert und erhielten eine Rückversetzung um drei Startplätze im ersten Hauptrennen am Samstag als Strafe.

«Weder verstehe ich die Strafe noch stimme ich ihr zu», hielt GRT-Yamaha-Pilot Gardner fest. «Das Team ging in Berufung gegen die Strafe, sie stehen hinter mir. Es gibt ein Video, in dem man sieht, wie ich in der letzten Schikane von der Ideallinie gehe und Petrucci innen durchfährt. Ich ging ihm aus dem Weg, weil ich eine Folie vom Visier abreißen wollte. Trotzdem halten sie an der Strafe fest. Dann kam ich mit neuen Reifen in Kurve 2 an, ich war in meiner Einführungsrunde, und Petrucci wartete dort auf mich. Er stand mitten auf der Linie, was sehr gefährlich war. Mir blieb nichts anderes übrig, als ins Kiesbett auszuweichen. Für mich ist es unglaublich, dass ich dieselbe Strafe wie er erhielt. Ich fuhr neben die Ideallinie und habe auch nicht getan, was er getan hat. Er tat das vorsätzlich, ich verstehe die Offiziellen nicht. Es wäre nett, wenn mir meine Freundin so viel Aufmerksamkeit schenken würde wie Petrucci.»

Zur Aussprache kam es zwischen Gardner und Petrucci bislang nicht. «Ich habe es versucht», versicherte Remy. «Aber er konnte mir im Büro der Stewards nicht in die Augen schauen. Er hatte den Kopf gesenkt und eine Sonnenbrille auf und blickte auf ein Blatt Papier. Ich wollte mit ihm reden, um zu verstehen, was das Problem ist. Ich glaube, dass ich diesbezüglich sehr erwachsen bin. Ich bin hier, um meine Arbeit zu erledigen, ich denke nicht an andere Fahrer. Und ich habe nichts gegen ihn – ich behandle alle Fahrer gleich. Ich fahre hart und fair und schicke keinen zu Boden, weil ich weiß, dass das gefährlich ist. Den einzigen Fahrer, den ich je abgeräumt habe, ist mein Teamkollege Domi Aegerter und wir kommen bestens miteinander aus. Danilo sollte dieselbe Mentalität an den Tag legen.»