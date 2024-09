Aufatmen bei Domi Aegerter: Zukunft fast gesichert 27.09.2024 - 23:11 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Domi Aegerter wird auch 2025 für GRT Yamaha fahren

Dominique Aegerter liegt bezüglich der Verhandlungen für die Superbike-WM 2025 in den letzten Zügen. Mitte Oktober will der verletzte Schweizer bei den Rennen in Estoril wieder dabei sein.