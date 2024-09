Aragon, FP3: Rote Flaggen – Motorschaden bei BMW

Obwohl es in Aragon am Samstag deutlich kühler ist, konnte sich ein Großteil der Fahrer im dritten freien Training der Superbike-WM am Morgen verbessern. Ducati-Star Alvaro Bautista war der Schnellste.

Im ersten freien Training am Freitagvormittag sorgte Comeback-Mann Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) mit 1:49,021 min für die überragende Bestzeit und blieb 0,465 sec vor dem Zweiten Garrett Gerloff (Bonovo BMW).



Das zweite 45-minütige freie Training am Freitagnachmittag beendete Gerloff mit 1:49,017 min auf Platz 1, was den Texaner auch in der kombinierten Zeitenliste an die Spitze brachte.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Aragon fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2023 im Sprintrennen in 1:49,028 min, den Pole-Rekord stellte der Nordire im selben Jahr mit 1:47,973 min auf.

Von Donnerstag bis Samstag fiel die Temperatur in Aragonien um fast 10 Grad Celsius auf nur noch 20 Grad. Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9 Uhr hatte die frisch asphaltierte Piste lediglich 13 Grad. Das Wetter im MotorLand ist aber weiterhin großartig, im Gegensatz zum Freitag ist es fast windstill.



Mit 1:49,413 min sorgte Razgatlioglu für die erste nennenswerte Bestzeit, dann ließen zahlreiche Fahrer für ihren zweiten Stint neue Reifen montieren und die Zeiten purzelten.

© Gold & Goose Willkommen in Alcaniz, Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes & Nicolò Bulega © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Alex Lowes & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavier Vierge Zurück Weiter

Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) blieb als Erster an diesem Wochenende unter 1:49 min, rutschte aber wenig später in Kurve 13 aus, womit sein Training beendet war. Der Italiener verletzte sich an der rechten Schulter, seine weitere Teilnahme ist aber nicht in Gefahr.



Mit noch 6.44 min auf der Uhr musste die Session nach einem Motorschaden an Michael van der Marks BMW M1000RR unterbrochen und die Strecke gereinigt werden.

Bei der Wiederaufnahme des Trainings blieben den Fahrern noch drei fliegende Runden.



Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) übernahm mit 1:48,332 min die Spitze, an diese Zeit kam keiner mehr heran. Dem Spanier folgen Nicolo Bulega, Razgatlioglu, Honda-Pilot Iker Lecuona und Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes.



Rekordchampion Jonathan Rea (Pata Yamaha) landete auf Platz 13, die beiden Deutschen Philipp Öttl und Marvin Fritz (als Ersatz für Domi Aegerter) wurden 20. und 22.