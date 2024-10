Zeitplan der SBK-WM in Estoril: Was man wissen muss

Im ersten Jahr der Coronapandemie wurde der Circuito do Estoril mit einem Event der Superbike-WM 2020 aus dem Dornröschenschlaf geholt. Am kommenden Wochenende springt die portugiesische Rennstrecke erneut ein.

Nach 1988 und 1993 kehrte die Superbike-WM nach der coronabedingten Absage von Misano als Saisonfinale 2020 nach Estoril zurück. Das Comeback nach 27 Jahren war ein voller Erfolg. Nur eine Handvoll ehemaliger GP-Piloten kannte das Layout, kein Team hatte auf der 4,2 km langen Rennstrecke zuvor getestet. Dennoch waren die Rennen aller Kategorien spannend und umkämpft wie nur selten.

Es war eine willkommene Rückkehr, denn auch die MotoGP gastierte zuletzt 2012 auf der Piste in der Nähe von Lissabon. Nach 2021 und 2022 legte aber auch die seriennahe Weltmeisterschaft wieder eine Pause. Als dann der Balaton Park den für dieses Jahr geplanten Event absagte, kam wieder Estoril als Ersatzschauplatz zum Zuge.

Hauptmerkmal der Rennstrecke sind deutliche Höhenunterschiede und eine fast einen Kilometer lange Gerade. Auf 4182 Meter (Breite 10–18 Meter) verteilen sich vier Links- und neun Rechtskurven. Überholmöglichkeiten bietet die lange Gerade sowie zwei enge Haarnadelkurven und eine anspruchsvolle Schikane.

Wenn am Freitagvormittag das erste Training stattfindet, haben die meisten Piloten Streckenkenntnisse; manche haben in diesem Jahr sogar in Estoril getestet. Das Wetter wird jedoch anders sein als in den Jahren 2020 bis 2022, denn Mitte Oktober ist es bedeutend kühler und durch die Nähe zum Pazifik kann es stürmisch und wechselhaft sein.

Zu beachten ist eine einstündige Zeitverschiebung zwischen Portugal und Mitteleuropa – alle Sessions sind eine Stunde später als gewohnt.