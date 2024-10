Sam Lowes verlängert mit Marc VDS Ducati

Sam Lowes wird in der Superbike-WM auch 2025 für das Team Marc VDS Ducati fahren. Die Vertragsverlängerung gab das belgische Team am 3. Oktober bekannt.

Sam Lowes und das Marc-VDS-Racing-Team bestreiten 2024 ihre erste gemeinsame Saison in der Superbike-WM. Mit der Ducati Panigale V4R konnte Lowes bislang keine Glanzpunkte setzen. Zu den besten Ergebnissen des 34-Jährigen zählen der sechste Platz in Assen im zweiten Hauptrennen, in Barcelona qualifizierte sich Lowes für die erste Startreihe. Beim Superbike-Meeting in Most brach sich Lowes bei einem Sturz sein linkes Schlüsselbein, weshalb er die Rennen in Portimao auslassen musste. In der Gesamtwertung ist der Brite derzeit mit 45 Punkten auf Rang 18 zu finden.

Nach einem Anpassungsjahr mit der Ducati Panigale V4R sollen nächstes Jahr Top-Resultate folgen.

«Ich bin sehr glücklich und stolz, ein weiteres Jahr in der Superbike-WM mit dem Elf-Marc-VDS-Racing-Team zu fahren. Das Ziel für mich und das Team war immer ein Zweijahresplan – aufgrund des großen Unterschieds zwischen Moto2 und Superbike-WM», betonte Lowes. «Die letzten Rennen waren nach meiner Schulterverletzung kompliziert, aber die ersten Events waren wirklich erfreulich, da wir gute Fortschritte gemacht haben. Wir werden uns in den nächsten Rennen darauf konzentrieren, einige Schritte nach vorne zu machen, damit wir die Saison 2025 auf einem viel höheren Niveau beginnen können. Ich möchte mich ganz herzlich bei Marc van der Straten und allen, die mit dem Team Marc VDS verbunden sind, für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken.»

Teambesitzer Marc van der Straten meinte zur Vertragsverlängerung mit Sam Lowes: «Sams Hingabe und Entschlossenheit, sich Tag für Tag zu verbessern und sich einen Platz unter den Schnellsten in der Superbike-WM zu verdienen, ist bewundernswert. Neuanfänge sind immer kompliziert, denn es ist nicht einfach, sich jeden Tag anzupassen und voranzukommen. Deshalb bin ich stolz darauf, mit Sam in der Saison 2025 weiterzumachen. Ich bin überzeugt, dass sein Name und Elf Marc VDS Racing nächstes Jahr an der Spitze der WM-Wertung glänzen werden.»