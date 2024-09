Andrea Iannone gerührt: «Mir wird viel Liebe zuteil»

Nach seinem überraschenden Sieg im ersten Superbike-WM-Rennen am Samstag, wurde Andrea Iannone aus dem Team Go Eleven Ducati am Sonntag in Aragon zweimal Vierter. Weshalb das für ihn das Maximum war.

Erster, Vierter und Vierter, jeweils bester Privatier: Das Aragon-Wochenende von Andrea Iannone war erstaunlich.



Ihm war nach dem großartigen Triumph am Samstag auch keine Enttäuschung anzumerken, dass er es in beiden Rennen am Sonntag jeweils knapp nicht aufs Podium schaffte. «Ich konnte meine Leistung in beiden Rennen verbessern und meine Pace deutlich steigern», verdeutlichte er gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir haben das Potenzial von unserem Motorrad ausgeschöpft, um das Podium gekämpft und das Maximum unter diesen Voraussetzungen erreicht. Gegenüber Samstag war ich auf der Geraden 7 oder 8 km/h langsamer, weil es wärmer war. Das machte uns etwas zu schaffen. In vielen anderen Bereichen konnten wir uns dafür verbessern. In der momentanen Situation kann ich nicht mehr erreichen, als bester Privatier zu sein.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Alcaniz © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Der Start © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Iker Lecuona & Xavier Vierge © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Garrett Gerloff & Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose 2. & 3. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Nicolò Bulega Zurück Weiter

Regelmäßig lässt Iannone zwischen den Zeilen durchklingen, dass er erfolgreicher wäre, würde er im Ducati-Werksteam fahren. Mag sein, aber dort sind für 2025 Weltmeister Alvaro Bautista und Ausnahme-Rookie Nicolo Bulega gesetzt.



Will Iannone auch nächste Saison mit einem konkurrenzfähigen Motorrad Superbike-WM fahren, bleibt ihm nichts anderes übrig, als seinen Vertrag mit Go Eleven Ducati zu verlängern.

«Mitte der Saison hatte ich etwas Schwierigkeiten, weil es auf Strecken ging, die neu für mich waren», hielt der 35-Jährige fest, der nach starkem Saisonbeginn in der Gesamtwertung zurückfiel und jetzt wieder Siebter ist – zwei Punkte hinter dem Sechsten Andrea Locatelli (Yamaha). «Jetzt bin ich wieder stark, habe mich erholt und kämpfe in fast jedem Rennen um einen Podestplatz. Das ist das Wichtigste. Mit dem Sieg habe ich viele meiner Fans glücklich gemacht. Ich bekam Videos, in denen Fans vor Freude weinten – das ist unglaublich. Von überallher bekam ich Nachrichten, mir wird viel Liebe zuteil. So etwas ist nicht selbstverständlich. Natürlich wollen wir uns verbessern, aber für dieses Jahr ist das schwierig. Sollten wir nächstes Jahr zusammen weitermachen, müssen wir ein paar Sachen angehen. Wir müssen jeden Tag arbeiten, nicht mehr schlafen und uns verbessern.»