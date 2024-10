Remy Gardner: Von der SBK in Aragon zum Motegi-GP

Nach einem schwierigen Superbike-Meeting im MotorLand Aragon wird Remy Gardner zum dritten Mal in diesem Jahr in die MotoGP beordert. Der Australier absolviert einen Gaststart mit dem Testteam.

Für Remy Gardner war Aragon am vergangenen Wochenende der vorläufige Tiefpunkt der Superbike-WM 2024. Nach Platz 15 in der Superpole erreichte der Yamaha-Pilot in den Rennen auf den Positionen 16, 13 und 15 und erzielte damit nur einen einzigen WM-Punkt.

«Wir haben unser Bestes gegeben, aber ich kam in der Superpole nicht über Platz 15 hinaus. Danach hatte ich in Rennen 1 einen guten Start und konnte mit den Vorderleuten mithalten, aber in der Schlussphase hatte ich wirklich Probleme mit dem Grip des Vorderreifens», erklärte der Australier seinen bescheidenen Samstag. «Im Sprintrennen war unsere Pace nicht schlecht und wir konnten nahe an den Jungs dranbleiben, die um die ersten neun Plätze kämpften. Das machte uns zuversichtlich für Rennen 2, aber in der Schlussphase hatte ich wieder Probleme mit dem Grip, sodass es kein einfaches Rennen war. Wir haben einen Punkt gerettet, aber das ist sicher nicht das, wo wir hinwollen. Konzentrieren wir uns einfach auf die nächste Runde und hoffen, dass wir die letzten beiden Runden genießen können.»

Doch bevor der 26-Jährige vom 11. bis 13. Oktober in Estoril wieder seine R1 pilotieren wird, absolviert Gardner am kommenden Wochenende einen weiteren Gaststart in der MotoGP. Als der Australier die MotoGP-Events auf dem Sachsenring und in Silverstone bestritten hatte, war seine Performance im darauffolgenden Superbike-Wochenende erkennbar schlechter. Angesichts der aktuellen Yamaha-Probleme in der seriennahen Weltmeisterschaft spielt das eine untergeordnete Rolle.

Und weil der Hersteller mit den gekreuzten Stimmgabeln im Logo auch in der MotoGP mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wird Gardner am kommenden Wochenenende in Motegi als Vertreter des verletzten Testfahrers Cal Crutchlow bei der Weiterentwicklung der M1 unter Rennbedingungen helfen. Der Teamkollege von Dominique Aegerter kennt die japanische Rennstrecke aus seiner Zeit in Moto2 und MotoGP.

«Nach Japan zu gehen und für einen japanischen Hersteller in der MotoGP vor den japanischen Fans zu fahren, wird etwas Besonderes sein», freute sich Gardner auf seine bevorstehende MotoGP-Rückkehr. «Es ist schön, dass ich von Yamaha nach dem Sachsenring und Silverstone gefragt wurde, ob ich zurückkomme. Sie haben offensichtlich das Gefühl, dass ich etwas zum Entwicklungsprogramm beitragen kann. Ich hoffe, dass wir in Motegi ein produktives Wochenende haben können. Mit fünf Rennen in fünf Wochen wird es eine anstrengende Zeit für mich, aber ich fahre sowieso fast jedes Wochenende Motorrad, also ist das nichts Neues für mich!»