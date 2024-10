Estoril, Lauf 1: BMW-Sieg, Honda auf dem Podium

Mit dem Sieg im ersten Superbike-Lauf in Estoril baute BMW-Star Toprak Razgatlioglu seine WM-Führung weiter aus. Hinter Ducati-Ass Nicolò Bulega fuhr Iker Lecuona das erste Podium der Saison für Honda ein.

In der Superpole sicherte sich Toprak Razgatlioglu erstmals im Nassen den vordersten Startplatz, neben dem BMW-Piloten starteten Danilo Petrucci (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha) in den ersten Lauf. Der WM-Zweite Nicolò Bulega lauerte in Reihe 2 auf Position 5, der im Qualifying gestürzte Álvaro Bautista nur auf Platz 11.

Zuvor im ersten Rennen der Frauen-WM hatte es geregnet, doch es war nur ein kurzer Schauer und beim SBK-Rennstart um 14 Uhr Ortszeit war die Piste wieder trocken und es waren Slicks angesagt. Tatsächlich waren die Bedingungen an diesem Wochenende noch nie besser. Doch es war diesig und man musste jederzeit mit einem weiteren Regenguss rechnen.

Die ersten Runden waren turbulent. Razgatlioglu verlor am Start einige Positionen und arbeitete sich nach und nach an die Spitze. Auch Bulega büßte Plätze ein, als er im Positionskampf mit dem zu Beginn starken Rea neben die Piste fahren musste.

Nach fünf Runden hatte sich das Feld sortiert. Razgatlioglu hatte die Führung erobert und setzte sich mit jeder Runde von seinen Verfolgern ab. Nach 21 Runden kreuzte der 27-Jährige mit dominanten 9,2 Sekunden Vorsprung die Ziellinie.

Hinter dem BMW-Star ging es turbulenter zu. Bautista stürzte auf Platz 2 liegend und auch die auf Podiumskurs liegenden Locatelli und Danilo Petrucci (Ducati) rutschten aus. Derweil kämpfte sich Bulega wieder nach vorn und stieg als Zweiter auf das Podest. Beeindruckend die Fahrt von Honda-Pilot Iker Lecuona von Startplatz 14 bis auf Platz 3 auf dem Podium – es ist das erste Honda-Podium seit Xavi Vierge in Mandalika 2023.

Als Vierter verpasste Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes eine weitere Podestplatzierung nur um 0,9 sec. Sein bisher vielleicht bestes Rennen mit Yamaha fuhr Jonathan Rea auf Platz 5 ins Ziel. Der Nordire kämpfte mit großem Einsatz um jede Position.

Der angeschlagene Dominique Aegerter fuhr als 14. zwei WM-Punkte ein. Philipp Öttl kam als 17. ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Petrucci vor Locatelli, Bulega und Razgatlioglu in die erste Kurve. Rea Fünfter, Bautista Sechster. Aegerter auf 19, Öttl 23.



Runde 1: Petrucci vor Locatelli und Razgatlioglu. Dann Rea, Bulega, Bautista und Lowes.



Runde 2: Locatelli hat in 1:37,708 min die Führung übernommen. Rea (4.) hält die Ducati-Piloten Bulega und Bautista auf. Sturz Gardner.



Runde 3: Razgatlioglu in 1:37,677 min vorbei an Petrucci auf Platz 2. Im Positionskampf mit Rea muss Bulega neben die Piste ausweichen und fällt auf Platz 8 zurück. Lecuona Zehnter.



Runde 4: Locatelli unter Druck von Razgatlioglu. Bautista, Rea und Lowes kämpfen um Platz 4. Bulega (7.) in 1:37,457 min schnellster Mann. Aegerter 18, Öttl 22.



Runde 5: Razgatlioglu vor Locatelli, Bautista und Petrucci. Lowes hat sich Platz 5 von Rea einverleibt.



Runde 6: Bautista holt sich Platz 2 von Locatelli. Rea, Bulega, Petrucci und Lowes kämpfen um Platz 4.



Runde 7: Razgatlioglu 0,5 sec vor Bautista und 1 sec vor Locatelli. Lecuona jetzt Siebter. Petrucci und Bassani stürzen unabhängig voneinander. Aegerter auf 16. mit Anschluss bis Platz 12.



Runde 8: Die Top-4 haben sich sortiert. Lecuona überholt Lowes und ist Sechster!



Runde 9: Razgatlioglu in 1:37,149 min um 1,3 sec vor Bautista und 2,2 sec vor Locatelli. Im Positionskampf mit Lecuona fällt Rea hinter Lowes auf Platz 7 zurück.



Runde 10: Bautista 0,8 sec langsamer als Razgatlioglu. Bulega hat Locatelli von Platz 3 verdrängt.



Runde 11: Bautista gestürzt! Razgatlioglu 3,5 sec vor Bulega und 4,2 sec vor Locatelli.



Runde 12: Rea (6.) fährt persönlich schnellste Runden, kommt Lowes (5.) aber nicht näher. Aegerter (15.) hat Anschluss bis Platz 12.



Runde 13: Lecuona (4.) kommt langsam Locatelli (3.) näher.



Runde 14: Razgatlioglu 4,8 sec vor Bulega. Bautista nimmt das Rennen mit zwei Runden Rückstand wieder auf.



Runde 15: Sturz Locatelli – Lecuona auf dem Podium!



Runde 16: Lecuona (3.) schneller als Bulega! Gerloff hat sich auf Platz 7 vorgearbeitet.



Runde 17: Razgatlioglu 6,9 sec vor Bulega und 8,6 sec vor Lecuona.



Runde 18: Jetzt gerät Lecuona seinerseits unter Druck von Lowes! Aegerter auf 14, Öttl auf 17.



Runde 19: Gerloff vorbei an van der Mark auf Platz 6 – aus eigener Kraft geht es für den Bonovo-Piloten nicht weiter vorwärts.



Runde 20: Razgatlioglu 8,4 sec vor Bulega und 10,3 vor Lecuona/Lowes. Rea sicher auf Platz 5.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt souverän