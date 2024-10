Jonathan Rea: Sein Yamaha-Plan für die SBK-WM 2025

Die Superbike-WM 2024 war für Jonathan Rea die schlechteste Saison, seit er 2009 erstmals in der Top-Kategorie an den Start ging. Mit Honda und Kawasaki gelangen dem Nordiren regelmäßig Siege und Podestplätze, doch mit d

Die Superbike-WM 2024 war für Jonathan Rea die schlechteste Saison, seit er 2009 erstmals in der Top-Kategorie an den Start ging. Mit Honda und Kawasaki gelangen dem Nordiren regelmäßig Siege und Podestplätze, doch mit der Yamaha R1 lief in diesem Jahr nichts zusammen.

Der 37-Jährige betonte stets, dass Andrea Locatelli als bester Yamaha-Pilot die Messlatte für ihn sei. Der Italiener hat zwar auch nur drei Podestplätze erreicht, ist als WM-Achter mit 203 WM-Punkten aber erfolgreicher als Rea, der mit 115 Punkten und nur einem Podium Rang 13 belegt.



«Nach der Saison müssen wir einen Neustart machen, denn ich denke, dass wir bei den Tests im Winter vor einem Jahr keine gute Arbeit geleistet haben», sagte der sechsfache Superbike-Weltmeister im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir müssen das Paket von Grund auf Schritt für Schritt neu entwickeln. Auch ich muss besser verstehen, wie wir, besonders zu Rennbeginn, das Potenzial der Yamaha besser ausschöpfen können. Und auch, wie wir neue Reifen nutzen – das war in diesem Jahr eine unserer Schwachstellen, was anhand der schlechten Platzierungen im Qualifying offensichtlich ist. Es gibt viel zu lernen.»

Fortschritte mit der Yamaha konnte Rea im Verlauf der Saison sehr wohl machen. Estoril am vergangenen Wochenende war mit den Plätzen 5 und 4, bezogen auf die langen Rennen, das bisher erfolgreichste Meeting.



«Das gibt uns Hoffnung und mit Jerez kommt eine Piste, die uns auf dem Papier liegen sollte und wo wir konkurrenzfähig sein sollten», hofft der Yamaha-Pilot auf einen versöhnlichen Saisonabschluss.