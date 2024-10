Jetzt offiziell: Iannone auch 2025 bei Go Eleven

Andrea Iannone wird in der Superbike-WM auch 2025 im Team Go Eleven an den Start gehen

Was sich schon lange andeutete, ist jetzt offiziell: Andra Iannone wird in der Superbike-WM auch 2025 für das Team Go Eleven an den Start gehen. Das gab das italienische Team am 16. Oktober bekannt.

Am 16. Oktober bestätigte das Team Go Eleven, dass es 2025 mit Andrea Iannone in der Superbike-WM weitergehen wird. Wie SPEEDWEEK.com berichtete, hatte sich die weitere Zusammenarbeit schon lange abgezeichnet – Iannone hielt das Team monatelang hin.

«Ich bin glücklich, diese Reise mit dem Pata-Go-Eleven-Team auf der Ducati Panigale V4 R fortzusetzen», bestätigte Iannone. «Das erste Jahr in der Superbike-WM war voller Überraschungen und Zufriedenheit. Wir werden weiter zusammenarbeiten, um uns laufend zu verbessern und neue Ziele zu erreichen. Ich danke Gigi Dall'Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti, Mauro Grassilli und dem gesamten Pata-Go-Eleven-Team für das erneute Vertrauen. Ein besonderer Dank geht auch an Remo Gobbi und die Superbike-Familie.»

Der 35-Jährige erreichte in seinem Comeback-Jahr bislang fünf Podiumsplätze, darunter einen Sieg in Aragon. Vor den letzten drei Rennen in Jerez liegt Iannone in der WM-Tabelle vier Punkte hinter BMW-Werksfahrer Michael van der Mark auf Rang 7.

Im nächsten Jahr werden Iannone und Go Eleven von allen technologischen Entwicklungen profitieren, die Ducati zur Verfügung stellt – der Hersteller aus Borgo Panigale will seinen Kundenteams für 2025 Teile zugänglich machen, die bislang den Werksfahrern Nicolo Bulega und Alvaro Bautista vorbehalten waren.

«Die Kontinuität für das Projekt mit Andrea Iannone bedeutet unserem gesamten Team viel. Ich bin überzeugt, dass wir mit den Erfahrungen von 2024 in jedem Rennen viele Daten haben und mit einer soliden Basis starten können. Wir knüpfen an eine Entscheidung an, die wir Ende 2023 getroffen haben, eine Entscheidung, die sich als erfolgreich erwiesen hat und uns große Zufriedenheit und Podiumsplätze beschert hat», sagte Teambesitzer Gianni Ramello, der zugleich den neuen Sponsor Pata ankündigte. «Ich möchte auch Pata willkommen heißen, die sich entschieden haben, an das Projekt von Go Eleven und Andrea zu glauben, was uns einen weiteren Schritt nach vorne ermöglicht hat, zusammen mit der Unterstützung all unserer Partner und Sponsoren. Ich möchte mich bei all meinen Mitarbeitern bedanken, und bei Ducati, die uns ein konkurrenzfähiges und starkes Bike zur Verfügung stellen. Eine besondere Erwähnung gilt Andrea, einem Fahrer und Menschen, zu dem eine besondere Beziehung entstanden ist, anders als zu vielen anderen. Zu wissen, dass wir 2025 gemeinsam weitermachen werden, erfüllt mich mit großer Begeisterung und wir sind bereit, um die wichtigen Positionen in der Superbike-WM 2025 zu kämpfen.»