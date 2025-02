Phillip-Island-Fazit von Aegerter: «Noch viel Arbeit»

Es war zu erwarten, das Yamaha beim Superbike-Meeting auf Phillip Island Probleme haben würde. Mit drei zwölften Plätzen reist Dominique Aegerter zumindest mit einigen WM-Punkten und ohne Blessuren die Heimreise an.

Die Krise von Yamaha setzt sich in der Superbike-WM 2025 fort. Es fing mit dem Verlust von Werkspilot Jonathan Rea an, der beim vorgelagerten Test auf Phillip Island stürzte und sich Brüche am linken Fuß zuzog. Dessen Teamkollege Andrea Locatelli holte mit den Plätzen 7, 6 und 7 in den drei Rennen war versöhnliche Ergebnisse, doch der Italiener stand vor einem Jahr im ersten Lauf und im Sprintrennen als Zweiter auf dem Podium. Dies zeigt, dass der Rückstand von Yamaha zu den besten Motorrädern keineswegs kleiner geworden ist.

Unter diesen Vorzeichen sind auch die Resultate von Dominique Aegerter zu betrachten. Der 34-Jährige im Yamaha-Team Giansanti Racing startet in allen drei Rennen von Position 15 und kam als Zwölfter ins Ziel. Sein Vorhaben, im Superpole-Race die Top-9 zu erreichen und damit seinen Startplatz für den zweiten Lauf deutlich zu verbessern, war zu ambitioniert.

«Ich denke, wir hätten im Superpole-Race etwas mehr erreichen können. Aber die Distanz mit nur zehn Runden ist sehr kurz, um weiter nach vorn zu kommen», musste der Rohrbacher einsehen. «Im zweiten Rennen am Nachmittag sind mir ein paar tolle Überholmanöver gelungen, und ich habe 100 Prozent gegeben, auch wenn das Ergebnis das nicht zeigt. Es ist ein wenig enttäuschend, wenn man sich so ins Zeug legt und am Ende nicht mehr herauskommt. Wir müssen uns auf jeden Fall in Bezug auf die Konstanz und die Ergebnisse verbessern.»

Übrigens: Aegerters Teamkollege, Lokalmatador Remy Gardner, war in beiden Hauptrennen gestürzt und verpasste im Sprintrennen, wie der Rohrbacher, die Punkteränge.

Womit hatte Aegerter die größten Schwierigkeiten in Australien? «Die unterschiedlichen Bedingungen und die wechselnden Windrichtungen waren nicht gerade hilfreich. Immer wieder mussten wir das Motorrad ein wenig anpassen, ebenso wie die Getriebeübersetzung, aber auch die elektronischen Einstellungen», grübelte der Yamaha-Pilot. «Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal von Anfang an besser aufgestellt sind und die angestrebten Ergebnisse erzielen können. Ein großes Dankeschön an das Team, denn sie haben immer alles versucht und gegeben, um es mir auf der Strecke leichter zu machen. Aber das Fazit des Wochenendes ist, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben.»