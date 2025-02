Johnny Rea fällt lange aus – Ersatz Augusto Fernandez

Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea verpasst nach seinem unglücklichen Sturz in Australien nicht nur den Saisonauftakt, sondern voraussichtlich auch die Rennen in Portimao und Assen.

Nach seinem furchterregenden Highsider während der Tests auf Phillip Island am Montag hatte Jonathan Rea das Pech, dass seine sich unzählige Male überschlagende Yamaha R1 einmal auf seinem linken Fuß landete und mindestens drei Knochen im Bereich des vorderen Mittelfußes brachen.



Der Nordire flog am Mittwoch von Melbourne nach Belfast und wurde am Freitag operiert. Medizinische Details liegen bislang keine vor, Rea nahestehende Personen ließen gegenüber SPEEDWEEK.com verlauten, er müsse trotz OP für zirka zwei Wochen einen Gips tragen, um den Fuß ruhigzustellen. Stand heute ist mit einem Genesungszeitraum von acht bis zwölf Wochen zu rechnen.



Yamaha-Teamchef Paul Denning bestätigte, dass Rea neben den Testfahrten in Portimao Mitte März auch den Europa-Auftakt auf gleicher Strecke Ende März verpassen wird. Nach jetzigem Kenntnisstand ist es wahrscheinlich, dass der 119-fache Laufsieger auch beim Event in Assen Mitte April fehlt. Bewahrheitet sich diese Einschätzung, erleben wir Johnnys Rückkehr erst Anfang Mai in Cremona in Norditalien.



Dass Yamahas MotoGP-Testfahrer Augusto Fernandez für Rea einspringen wird, ist inzwischen mehr als ein Gerücht. Der 27-Jährige verfügt zwar über keinerlei Superbike-Erfahrung und kennt auch die Pirelli-Reifen nicht, zwei Testtage in Portimao werden ihm aber Zeit geben, sich an die R1 anzupassen.



Augusto Fernandez wurde 2022 Moto2-Weltmeister, fuhr mit mäßigem Erfolg 2023 und 2024 für das Team GASGAS Tech3 MotoGP und kümmert sich heute zusammen mit Andrea Dovizioso und Cal Crutchlow um die Entwicklung der M1.