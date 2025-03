Domi Aegerter (Yamaha): «Können Fortschritte machen»

Mit drei zwölften Plätzen auf Phillip Island brachte Dominique Aegerter den Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 verhalten über die Bühne. Beim Portimão-Test arbeitete der Yamaha-Pilot an einer besseren Zukunft.

Yamaha arbeitet unermüdlich daran, aus der R1 wieder ein siegfähiges Motorrad zu machen. Dafür wurde im Herbst 2024 erstmals seit vier Jahren ein neues Modell für den Einsatz in der Superbike-Weltmeisterschaft homologiert. Offensichtlichste Änderung sind die von der MotoGP abgeleiteten Winglets. Und weil Yamaha nach der schlechtesten Saison seit Jahren der Einsatz von Concession- und Super-Concession-Parts erlaubt ist, wird daran intensiv entwickelt.

Ohne sie konkret zu benennen, erhielten die Yamaha-Piloten beim Portimão-Test am Freitag und Samstag einige der neuen Teile zur Erprobung. Angesichts eingeschränkter Streckenzeit (an beiden Tagen konnte nur ein halber Tag getestet werden) wurde nicht auf die bestmögliche Rundenzeit hingearbeitet.

Dominique Aegerter, der einzige deutschsprachige Teilnehmer in der Superbike-WM 2025, fuhr am ersten Tag 48 Runden und an Tag 2 noch einmal 43. Seine schnellste Runde war eine 1:42,036 min (Platz 15). «Wieder zu testen ist schön, vor allem auf einer Strecke, auf der wir in ein paar Wochen Rennen fahren werden», sagte der Schweizer. «Leider haben wir durch den Regen etwas Zeit auf der Strecke verloren, aber es ist uns trotzdem gelungen, einige gute Runden zu drehen und eine anständige Anzahl im Trockenen zu fahren.»

Haben sich die neuen Teile bewährt? «Wir haben einige neue Dinge ausprobiert und wertvolle Daten für die zweite Runde der Saison gesammelt», hielt sich Aegerter zurück. «Jetzt konzentrieren wir uns auf das, was wir gelernt haben, und werden daran arbeiten, uns für das Rennwochenende so weit wie möglich zu verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung machen können.»