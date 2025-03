Verzockt? Ducati-Star Bautista testete nur einen Tag

Als einziger Stammfahrer beim Superbike-Test in Portimão nutzt Álvaro Bautista nur einen der zwei Testtage. Der Ducati-Pilot war nicht nur deutlich langsamer als Toprak Razgatlioglu (BMW).

Der Portimão-Test in der vergangenen Woche diente vor allem zur Vorbereitung auf das Rennwochenende in zwei Wochen. Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista verzichtete aber auf den ersten Tag und ging nur am Samstag auf die Piste – und landete in der Zeitenliste ungewöhnlich weit hinten: Platz 8 mit 1,1 sec Rückstand!

Bautista konzentrierte sich damit auf den Tag, an dem die besseren Bedingungen zu erwarten waren. Bautista kam so auf nur 60 Runden und eine beste Zeit von 1:40,717 min – 0,7 sec langsamer als sein Aruba.it-Teamkollege Nicolò Bulega (2.). «Wir konnten ein paar Runden drehen, vor allem am Vormittag», berichtete der 40-Jährige. «Wir begannen den Tag mit dem gleichen Set-up, mit dem wir die letzte Runde in Australien beendet hatten. Das Gefühl war gut, ich fühlte mich gut auf dem Motorrad. Wir haben ein paar kleine Änderungen vorgenommen, aber nichts Großes.»

Dass in der Mittagszeit aber ein Regenschauer über die Strecke niederging und den Test für mehrere Stunden unterbrach, war nicht absehbar. «Nach dem Regen war das Gefühl etwas schlechter, weil ich die Reifen nicht so gut spüren konnte», erzählte Bautista weiter. «Generell fühlte ich mich am Morgen gut, die Pace war nicht allzu schlecht. Wir müssen aber abwarten, wie die Bedingungen am Rennwochenende sein werden. Wir haben das Basis-Set-up vorbereitet und werden das Paket von dort aus anpassen.»