Axel Bassani besorgt: Wo steht Bimota in Portimão?

Bei den Testfahrten in Portimão trat Axel Bassani nicht sonderlich in Erscheinung. Der Bimota-Pilot kam auf keine gute Rundenzeit und spricht von Problemen mit seiner KB998.

Bei den ersten Wintertests schien Axel Bassani tendenziell ein wenig besser mit der neuen Bimota KB998 zurechtzukommen als sein Teamkollege Alex Lowes, seit dem Saisonauftakt hat sich das aber umgekehrt. Auf Phillip Island sorgte der Engländer in jedem Rennen für das beste Finish.

In Portimão setzt sich dieser Trend offenbar fort. Denn während sich Lowes beim zweitägigen Test in der vergangenen Woche lobend äußerte, haderte der Italiener mit seinem Motorrad.



«Es waren zwei seltsame Testtage aufgrund des Wetters, wie immer. Wir mussten in wenigen Stunden eine Menge Arbeit erledigen, aber wir haben versucht, alles auf unserer Liste abzuhaken. Das war ziemlich anstrengend», ätzte Bassani. «Offen gesagt, habe ich den Test ohne ein wirklich gutes Gefühl beendet und kann nicht einschätzen, wie das Rennwochenende verlaufen wird. Wir müssen noch viel erledigen. Momentan fühle ich mich nicht wirklich schnell – ich hoffe, dass ich mich am Rennwochenende besser fühle.»

Ganz so dramatisch kann es jedoch nicht sein, wenn Bassani in 1:41,049 min die zehntbeste Zeit im Rahmen des Tests fuhr. Crew-Chief Marcel Duinker klingt jedenfalls weitaus weniger pessimistisch als sein Schützling.



«Wir sind von Phillip Island mit vielen Informationen und Erfahrungen zurückgekommen, daher war dieser Test in Portimão wirklich wichtig für uns», erklärte der Niederländer. «Unsere Zeit auf der Strecke war stark reduziert, also haben wir Prioritäten gesetzt. Das bedeutete, dass wir uns nicht wirklich darauf konzentrierten, die beste Rennabstimmung zu finden oder Feintuning vorzunehmen, denn die Bedingungen am Rennwochenende können ganz anders sein. Wir haben uns nur darauf fokussiert, unser Motorrad zu verbessern und haben keinen weichen Reifen verwendet, um eine schnellere Rundenzeit zu erreichen. Auch wenn wir nur rund vier Stunden effiziente Testzeit hatten, haben wir die wichtigsten Punkte auf unserer Liste abgehakt. Wir können zuversichtlich für Portimão sein.»