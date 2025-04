Bassani: Bestes Bimota-Finish, Verständnis für Bulega

In Assen profitierte Superbike-Rückkehrer Bimota von seinem ausgewogenen Chassis. Axel Bassani sorgte im zweiten Lauf für das bisher beste Finish und reagierte auch auf die Beschimpfungen von Ducati-Star Nicolò Bulega.

In Australien und Portimão blieb Bimota ein wenig hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück, das Erreichen der Top-10 war aber selbstverständlich. Als Fünfter im zweiten Lauf in Assen sorgte Axel Bassani für den vorläufigen Höhepunkt.

Der Italiener war es auch, der am Samstag in der Superpole mit Platz 4 die bisher beste Startplatzierung mit der neuen KB998 erreichte. Weil er Nicolò Bulega im Weg stand und eine schnelle Runde des Ducati-Werkspiloten verhindert hatte, wurde Bassani um drei Positionen strafversetzt. Dass er dafür vom WM-Leader wüst beschimpft wurde, bereitete dem Bimota-Piloten keine schlaflosen Nächte. «Es war mein bestes Qualifying, seit ich in diesem Team bin, also bin ich glücklich darüber. Später bekamen wir eine Strafe und starteten auf der siebten Position. Es war richtig, dass er mir den Mittelfinger gezeigt hat», schmunzelte Bassani im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wenn ich privat über etwas sauer bin und mich ärgere, mache ich das auch. Was soll es, das gehört dazu und ich habe totales Verständnis dafür. Ich habe eine Strafe bekommen, damit ist das erledigt.»

Bereits im ersten Lauf war Bassani drauf und dran, ein Top-5-Finish zu erreichen. Im Positionskampf mit den Honda-Werkspiloten stürzte der 25-Jährige aber auf Platz 6 liegend in der letzten Runde. «Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl für die Front», erklärte Bassani. «Ich blieb 20 Runden lang konstant mit der gleichen Pace und sah aus, als würde ich auf Fünfter werden können. Doch dann machte ich einen Fehler, berührte das Heck der Maschine von Xavi Vierge und stürzte.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner und Michael Van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani und Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge, Ryan Vickers, Tito Rabat © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Andrea Iannone und Garrett Gerloff © Gold & Goose Aegerter, Iannone, Van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona und Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Gardner © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli Zurück Weiter

Die Erfahrung vom Samstag lehrte Bassani, am Sonntag geduldiger zu sein. «Nach dem Fehler dachte ich mir, dass es vielleicht besser wäre, einen sechsten oder siebten Platz zu erreichen. Also habe ich nur versucht, mit der vorderen Gruppe mitzuhalten», sagte der Lockenkopf grinsend.

Nach Platz 12 im Sprintrennen knöpfte Bassani im zweiten Lauf den fünften Platz dem mit nachlassenden Reifen kämpfenden Toprak Razgatlioglu (BMW) ab. ««Im nassen Superpole-Race waren wir jedoch nicht so gut. Unsere Rundenzeiten, also von Alex und mir, waren schlecht. Aber es war unser erstes Mal im Nassen unter Rennbedingungen», betonte der Bimota-Pilot. «Ich habe im zweiten Lauf gesehen, dass Toprak Probleme hatte und wollte ihn überholen. Leicht war es aber nicht, weil er sehr hart bremste und auf der Geraden schneller war. Als er in Kurve neun einen kleinen Fehler machte, habe ich ihn sofort überholt. Auch wenn er in der Klemme steckt, ist er einer der am schwersten zu überholenden Piloten. Für mich ist er nach wie vor der beste Fahrer im Feld. Auch wenn das Motorrad nicht funktioniert, kitzelt er etwas aus ihm heraus.»