Iker Lecuona (7./Honda) überzeugt: «Das ist der Weg»

Iker Lecuona kämpfte sich im zweiten Superbike-Rennen von Assen von Startplatz 16 auf Rang 7 nach vorn. Der HRC-Pilot setzt den Aufwärtstrend von Honda fort. Der Wechsel von Showa auf Öhlins zahlt sich früh aus.

Iker Lecuona zeigte am Sonntag in Assen eine kämpferische Leistung und wurde im zweiten Superbike-Lauf Siebter – trotz schlechter Ausgangslage mit einem Start aus der sechsten Reihe. Der Honda-Werksfahrer bewahrte die Nerven und belohnte sich mit seinem zweitbesten Saisonergebnis.

Der Sonntag begann nass: Im Warm-up fuhr Lecuona erstmals mit der neuen Öhlins-Gabel im vollen Regen. «Ich hatte ein gutes Gefühl, obwohl es meine erste Regenfahrt mit dem neuen Fahrwerk war», erklärte er. Im anschließenden Superpole-Race, das unter abtrocknenden Bedingungen stattfand, lief es jedoch nicht rund: «Ich hatte null Gefühl fürs Motorrad, das Rennen war extrem schwierig.» Am Ende reichte es nur zu Platz 14 und damit keine Punkte aus dem Sprint.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Bulega © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner und Michael Van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani und Alex Lowes © Gold & Goose Xavi Vierge, Ryan Vickers, Tito Rabat © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Andrea Iannone und Garrett Gerloff © Gold & Goose Aegerter, Iannone, Van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona und Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Locatelli, Gardner © Gold & Goose Sieger Andrea Locatelli Zurück Weiter

Deutlich besser lief es am Nachmittag. Auf trockener Strecke erwischte Lecuona einen guten Start, arbeitete sich schnell nach vorn und blieb in Schlagdistanz zur Verfolgergruppe. Zur Rennmitte hatte er Danilo Petrucci (Ducati) und Michael van der Mark (BMW) überholt. «Ich wusste, ich habe das Tempo, um sie zu überholen. Ich bin ruhig geblieben und habe Runde für Runde das Maximum gegeben.»

Gegen Rennende gelang ihm sogar der Angriff auf Toprak Razgatlioglu (BMW), den er auf den letzten Metern hinter sich ließ. Platz sieben war das verdiente Resultat. «Ich bin zufrieden mit dem Rennen und der Arbeit im Team» so der Spanier. «Wir verbessern uns Tag für Tag, lernen mehr über das Motorrad und vermeiden Fehler. Das ist der Weg, den ich gehen will.»

In der Weltmeisterschaft liegt Lecuona mit 34 Punkten auf Rang 13 – nur drei Zähler hinter seinem Teamkollegen Xavi Vierge und das, obwohl er wegen einer Verletzung auf den Saisonauftakt in Australien verzichten musste. Beide HRC-Piloten reisen mit einem Aufwärtstrend zum nächsten WM-Lauf in Cremona, der vom 2. bis 4. Mai stattfinden wird.