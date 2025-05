Danilo Petrucci (7.): Gelbe Flaggen, kein gutes Setup

Vor einem Jahr feierte Danilo Petrucci auf dem Cremona Circuit ein überragendes Triple. Dass es in der Superbike-WM 2025 nicht erneut so erfreulich laufen würde, war dem Ducati-Privatier bereits nach der Superpole klar.

Als der Cremona Circuit im September 2024 sein Debüt im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft gab, schrieb sich Danilo Petrucci als erst vierter Fahrer in die Statistik ein, der alle drei Superbike-Rennen an einem Wochenende gewinnen konnte. Der Barni Ducati-Pilot war außerdem der erste Privatier, dem dieses Kunststück gelang.

Petrucci war bewusst, dass die Erwartungen der Fans auf den Tribünen der norditalienischen Piste an diesem Wochenende nur schwer zu erfüllen sein würden, auch wenn er am Freitag Dritter war. Nach Platz 13 in der Superpole war klar: Ein Sieg im ersten Lauf ist nahezu unmöglich – in der großen Verfolgergruppe wurde es ein siebter Platz.



«Es war ein komplizierter Samstag», stöhnte der 34-Jährige aus Terni. «Leider wurden wir im Qualifying durch den Verkehr und die gelben Flaggen bestraft. Von so weit hinten zu starten, machte alles noch schwieriger. Wir haben bisher nicht das richtige Setup für das Motorrad gefunden.»

Während Petrucci vor einem Jahr alle Rennen mit mehreren Sekunden Vorsprung gewann, kreuzte er im ersten Lauf am Samstagnachmittag mit fast 25 sec Rückstand auf Sieger Nicolò Bulega (Ducati) über die Ziellinie; auf Platz 4 fehlten ihm jedoch nur etwa 1,5 sec.



«Wir konnten zwar einige Positionen gutmachen, aber nicht genug, auch wenn wir sehr nahe an den Vierten herankamen», bedauerte Petrux. «Es war ein hartes Rennen, aber wir haben trotzdem einige wichtige Punkte nach Hause gebracht – obwohl es ein schwieriger Tag war.»