Andrea Iannone: «Ehrlich wie immer – nicht mein Job» 03.05.2025 - 18:26 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Andrea Iannone: Trotz Platz 4 schlecht gelaunt

Andrea Iannone war im ersten Superbike-Rennen auf dem Cremona Circuit nicht nur bester Privatier, sondern als Vierter auch Best of the Rest. Trotzdem teilte er anschließend gegen sein Team und Ducati aus.